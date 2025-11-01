Deel dit: Share App Mail Tweet

Drift om filmend publiek te imponeren begint goed, eindigt vreselijk

We hoeven je waarschijnlijk niet uit te leggen dat BMW M-modellen absolute driftmonsters zijn. Dankzij achterwielaandrijving, veel vermogen en een goede balans kun je er enorm mee gummen. Helaas kan het ook tot overmoedigheid leiden. Daar had ook deze BMW M3 Touring-bestuurder last van.

Op sociale media gaan beelden rond van een Britse BMW M3 Touring-rijder die de macht over het stuur verliest. Hij laat zich verleiden tot een drift op de openbare weg, maar had dat beter kunnen laten.

BMW M3 Touring-rijder verliest controle tijdens drift

Hoewel hij in het eerste deel vrij beheerst de bocht om lijkt te gaan, gaat het mis als de achterkant de andere kant op slingert. Wanneer de M3-rijder zijn voet van het gas haalt, raakt hij de controle kwijt. De stunt eindigt in de bosjes naast de weg.

In het internetvideootje kunnen we de nasleep van deze crash niet zien, maar de voorzijde van deze 530 pk sterke BMW M3 zal flink in de kreukels zitten (al zal het niet zo erg zijn als deze Nederlandse M4-persauto die over de kop ging).

Kritiek

Hoewel wij een soepele drift zeker kunnen waarderen, is een straat waar ook ander verkeer rijdt niet de plek om dit soort capriolen uit te halen. De reacties op deze wegpiraat zijn dan ook niet mals. “Dat had ook een motorrijder of gezin kunnen zijn in plaats van een struik. Iemand had gewond kunnen raken door deze malloot”, is een opmerking die veel likes heeft verzameld.

Een ander schrijft: “Veel mensen proberen uit te vogelen waar het mis ging bij deze drift. Het was niet zozeer dat hij te veel of te weinig gas gaf, maar de veiligheidsmarge die hij zichzelf gunde door dit niet op een circuit te doen.” Een goed punt, want dat had hem enkel een deuk in zijn ego gekost, nu zit er ook een in zijn bumper.