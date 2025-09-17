Stijn Kuster
Stijn Kuster Nieuws Vandaag
Leestijd: 13 minuten
PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

BMW M2 vs. Toyota Supra A90 Final Edition: de leukste sportauto?

BMW M2 vs. Toyota Supra A90 Final Edition: de leukste sportauto?
(Afbeelding: Noël van Bilsen)

Na zeven jaar komt er een einde aan het huwelijk tussen BMW en Toyota, maar gelukkig niet aan beider ambities om liefhebbersauto’s te blijven maken. Wie lijkt daarvoor de beste (scheidings)papieren in handen te hebben? Vandaag de BMW M2 vs. de Toyota Supra A90 Final Edition.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Lees ook:

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.