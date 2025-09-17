PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou
BMW M2 vs. Toyota Supra A90 Final Edition: de leukste sportauto?
Na zeven jaar komt er een einde aan het huwelijk tussen BMW en Toyota, maar gelukkig niet aan beider ambities om liefhebbersauto’s te blijven maken. Wie lijkt daarvoor de beste (scheidings)papieren in handen te hebben? Vandaag de BMW M2 vs. de Toyota Supra A90 Final Edition.
Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in.
Vanaf € 7,92 € 4,99/maandAbonneer nuBetaal eenvoudig via
Lees ook:
Ook interessant
-
Duurtest Kia EV3: moet je deze kiezen of toch de Kia Niro EV?
-
Duurtest Volkswagen Golf eHybrid: 1.012 km op één tank (en accu)
-
Dacia Bigster vs. MG ZS: welke hybride biedt veel voor weinig?
-
Test Xpeng G6: kan sneller laden dat jij koffie kunt drinken
-
Duurtest BYD Seal: valt er te leven met alle hulpsystemen?
-
Kia EV3 vs. 500 euro Kia Sephia: zo werd Kia nummer één in Nederland
-
Vormt ijzersterke Zeekr 7GT de genadeslag voor Duitse merken?
-
Zo laat Bert zijn eigen Packard bouwen (deel 1)
-
BMW iX vs. Volvo EX90: wat is de beste luxe SUV?
-
Duurtest Fiat 600: wat is het praktijkverbruik?
-
Aankoopadvies: Ford Thunderbird is nu betaalbare exoot
-
Deze elektrische Mazda moet het van zijn gunstige prijs hebben