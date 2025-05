Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW M2 CS krijgt een opmerkelijke spoiler

BMW laat bij Villa d’Este aan het Italiaanse Como-meer de nieuwe M2 CS zien. De sportauto krijgt een opvallende spoiler.

De M2 is een van de publiekslievelingen van het merk. De letters CS maken het geheel doorgaans nog leuker met meer vermogen, sportieve upgrades en minder gewicht.

BMW M2 CS met ducktailspoiler

Hoewel het nog onduidelijk is wat er exact is aangepast bij de nieuwe BMW M2 CS, laat het merk wel vast zien wat het uiterlijk van de sportieveling wordt. Het meest in het oog springt de ducktailspoiler die geĂ¯ntrigeerd is in de achterklep.

Een smaakgevoelige wijziging ten opzichte van de ‘standaard’ M2. Verder krijgt de M2 CS nieuwe wielen voorzien van Michelin Pilot Sport-banden.

Rijtest

Autovisie reed eerder al met de M2. In onderstaande video vertelt redacteur Dries van den Elzen je alles over de coupé.