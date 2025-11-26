Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW komt met verdrietig nieuws en neemt afscheid van legendarisch model, komt er nog een nieuwe generatie?

BMW presenteert een nieuwe uitvoering van de Z4. Dat klinkt als goed nieuws, maar de roadster draagt de naam Final Edition. De Beierse autofabrikant neemt namelijk afscheid van het legendarische model.

De BMW Z4 kwam in 2003 op de markt, waarna er nog twee generaties volgden. De cabriolet kreeg heerlijke zescilinders in de neus die perfect pasten bij het tourkarakter van de achterwielaandrijver.

Einde van de BMW Z4

Nu valt het doek dus voor de BMW Z4. De fabriek van Magna-Steyr stopt in maart 2026 met de productie van de auto. Om het model nog één keer te vieren, komt er een Final Edition met enkele upgrades.

Voor een meerprijs van 4.495 euro krijg je onder meer een BMW Z4 met M Sport-remmen, rode stiksels, M-stoelen en een M-stuur. Zonder meerprijs kun je kiezen voor de kleuren M High-gloss Shadowline, Frozen Matt Black of Frozen Deep Green. Iedere Final Edition heeft bovendien gegraveerde dorpellijsten.

De BMW Z4 Final Edition komt er met zowel vier- als zescilinders. De topper blijft de Z4 M40i, een cabriolet die je gegarandeerd met een grote grijns achterlaat.

Komt er nog een nieuwe generatie?

Een Final Edition betekent niet altijd dat het volledige model wordt geschrapt, maar kan ook het einde van een generatie inluiden. In het geval van de Z4 is nog onduidelijk welke van de twee het wordt. Hoewel AI-artiesten al een zogenaamde Neue Klasse Z4 hebben getekend, heeft BMW zelf nog niets bevestigd over een vierde generatie.