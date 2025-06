Deel dit: Share App Mail Tweet

Met nieuwe EV van BMW rijd je zonder te laden naar Zwitserland

Van Nederland naar Zwitserland rijden in een elektrische auto, zonder onderweg te hoeven laden. In theorie zou het kunnen met de nieuwe BMW iX3.

In september onthult BMW zijn nieuwe iX3, het eerste model volgens zijn Neue Klasse-concept. Van deze nieuwe lichting elektrische auto’s komt ook een model vergelijkbaar met de 3-serie. Vooralsnog blijft het bij foto’s waarbij de iX3 is gekleed in een camouflagepak. Wel deelt BMW enkele respectabele cijfers. De Neue Klasse-modellen moeten indruk wekken met hun EV-techniek.

Van Nederland naar Zwitserland op één acculading

Dat is gelukt, want de elektrische iX3 50 xDrive komt volgens het merk een WLTP-actieradius van wel 800 kilometer. Cijfers die we tot nu toe enkel van uiterst efficiënte sedans zoals de Lucid Air hebben gezien.

Een dergelijke range stelt je in staat met een volle accu in één keer van Nederland naar Zwitserland kunnen rijden. Althans, in theorie. In de praktijk valt het rijbereik van elektrische auto’s vaak iets lager uit. Desondanks is het een imponerende actieradius.

BMW iX3 biedt extreem hoge laadsnelheid

Maar het blijft niet bij een overweldigende range, ook de laadcapaciteiten van de nieuwe BMW iX3 zijn buitengewoon goed. Op de iX3 debuteert BMW’s nieuwste generatie elektrotechniek en de SUV komt met een 800 volt-boornet.

Volgens het Beierse merk zou de EV aan de DC-paal laadsnelheden tot wel 400 kW kunnen halen. 350 kilometer bereik bijladen zou zodoende slechts tien minuutjes duren. Daarmee behoort de iX3 tot de absolute top van de Europese markt.

Elektrische auto als thuisbatterij

Eind dit jaar gaat de nieuwe BMW iX3 in productie. Bij zijn marktlancering in brengt de Neue Klasse-SUV ook een aantal nieuwe functionaliteiten mee.

Denk aan de mogelijkheid tot bidirectioneel laden. Bij vehicle-to-load (V2L), dient je auto als een enorme powerbank om allerlei apparaten van stroom te voorzien. Vehicle-to-home (V2H) gaat een stapje verder en kan als een thuisbatterij de stroomvoorziening van je huis overnemen.

Ook vehicle-to-grid (V2G) zal beschikbaar zijn op de iX3, daarbij kan je auto stroom terugleveren aan het laadnetwerk om zo het overvolle net te ontlasten op piekmomenten. De Nederlandse Robin Berg vertelt je daar graag meer over.