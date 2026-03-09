Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW i8 wordt bereikbaar, daarom leggen YouTubers er wankelmotoren en zescilinders in

De BMW i8 is een futuristische auto die ook meer dan 10 jaar na zijn introductie een behoorlijk designstatement is. Doordat hij nu ouder is, wordt hij betaalbaarder en dus gaan creatievelingen met de hybride aan de haal.

Een andere motor in een bestaand voertuig leggen, wordt vaker gedaan. Doorgaans worden oudere modellen gebruikt die een kapotte aandrijflijn of trage motorisering hebben. Zo maakte Mathijs van een Volvo-sloopauto een indrukwekkende sleeper.

BMW i8 met B58

YouTuber Trevor Elam kiest voor een nieuwere auto. Hij neemt een BMW i8 en verruilt de 1,5-liter hybride-aandrijflijn voor een zescilinder. Deze motor is de welbekende B58, een 3,0-liter zes-in-lijnmotor die nu al een legendarische status heeft onder BMW-fans.

De motor die hij gebruikt komt uit een M340i xDrive (2017). Deze levert standaard 320 pk en 445 Nm aan koppel, maar de YouTuber wil tot wel 700 pk uit de krachtcentrale halen. Hierdoor wordt de i8 een echte supercar.

Wankelmotor

Trevor is niet de enige die wilde plannen heeft met een oude BMW i8. Een andere YouTuber, genaamd Couch Built, is bezig om een wankelmotor in een i8 te leggen. Vooralsnog rijden beide auto’s niet en moet nog maar blijken of de projecten echt beter worden dan de standaard BMW i8.