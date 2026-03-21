BMW: “Chinezen zullen vast marktaandeel pakken, maar niet van ons”

Sinds een aantal jaar wordt de Europese automarkt overspoeld met nieuwkomers uit China. Ze willen allemaal een graantje meepikken, of streven zelfs complete dominantie na. Toch maakt BMW zich niet druk.

Dat laat het BMW-bestuur weten tijdens een recente jaarconferentie van het merk. “De Chinezen zullen vast marktaandeel afpakken, maar niet van ons”, stelt Jochen Goller, die bij de fabrikant in het Board of Management zit.

BMW zal blijven groeien

“Een paar jaar geleden kwamen de Japanners, maar BMW bleef groeien. Toen kwamen de Koreanen, en weer bleef BMW groeien”, vertelt Goller. “Nu komen de Chinezen en opnieuw zal BMW blijven groeien.”

Vooralsnog is dat niet gelogen, want qua verkoopaantallen afgelopen jaar heeft BMW in de meeste van zijn afzetmarkten een groei laten zien. Alleen in China gingen minder BMW’s over de toonbank.

Chinese automerken naar Europa

Niet gek, want de onderlinge concurrentie daar is moordend. De afgelopen jaren schieten nieuwe automerken daar als paddenstoelen uit de grond. Een deel waagt ook de oversteek naar Europa, waar het moet opboksen tegen de gevestigde orde.

“Ze zullen vast een plek innemen in de markt”, stelt Goller. “Maar wiens aandeel ze afpakken, zul je aan andere merken moeten vragen, want ik verwacht niet dat dat van ons zal komen.”

Nu ook hybrides

In eerste instantie zetten Chinese nieuwkomers vooral hun volledig elektrische modellen op de boot. Inmiddels blijkt de vraag naar BEV’s iets minder groot dan gedacht. De particulier blijft toch liever nog even in een hybride rijden.

Daarom zie je nu ook steeds vaker dat Chinese autobouwers hybrides op de Europese prijslijsten zetten. Vaak is dat in de vorm van een range-extender. De auto wordt dan nog steeds aangedreven door elektromotoren en rijdt zodoende als een EV, maar heeft een brandstofmotor aan boord om de accu onderweg bij te laden.

BMW ziet geen noodzaak in range-extender

Daar ziet BMW voorlopig geen heil in. “Met meer dan 800 kilometer actieradius en een laadsnelheid van 400 kW is daar geen noodzaak voor”, stelt Joachim Post, die ook onderdeel uitmaakt van het managementteam.

Hij doelt daarmee op de BMW iX3 Neue Klasse, een auto die volgens het merk al door ruim 50.000 mensen is besteld, zonder dat zij er een meter in hebben gereden.

Dik 800 kilometer rijbereik is dan ook niet niks. Toch doet deze hagelnieuwe 3-serie er nog een schepje bovenop. Bovendien lijken velen het een fraai ontwerp te vinden.



