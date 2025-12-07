BMW bouwt grotere iX3 met Alibaba-software, maar daar mag jij eigenlijk niet mee in aanraking komen
Alibaba associëren we in Europa al snel met goedkope wegwerpproducten, maar vergeet niet dat het verkoopplatform tot de grootste en belangrijkste bedrijven van China en de wereld behoort. Ze zijn zelfs zo belangrijk dat de nieuwe BMW iX3 Neue Klasse software van het bedrijf krijgt.
Hoewel veel Chinezen tegenwoordig voor een auto van een binnenlands merk kiezen, blijft een nieuwe BMW een statussymbool en een bovengemiddeld goed rijdende auto, zo blijkt ook uit de eerste rijtest met de Neue Klasse.
BMW iX3 met Alibaba-software
En ondanks dat de verkoopcijfers van Europese fabrikanten in China behoorlijk gedaald zijn, blijft de grootste automarkt ter wereld interessant. BMW werkt daarom aan een iX3 Neue Klasse speciaal voor China. Deze is voorzien van Chinese software voor rijhulpsystemen en gebruikt taalmodellen (als ChatGPT) van Alibaba en DeepSeek. Deze AI-functies worden op alle Chinese Neue Klasses uitgerold.
Wat verder een belangrijke aanpassing is voor de Chinese markt, is dat de BMW iX3 een verlengde wielbasis krijgt. Deze is 10 cm groter dan in Europa. Dit zorgt voor meer beenruimte achterin, iets wat de Chinese klant erg belangrijk vindt.
Een van de lekkerste BMW M3’s ooit koop je nu voor minder dan een Golf GTI
De BMW iX3 met langere wielbasis en Alibaba-software hoeven we niet in Europa te verwachten en de kans is dus ook klein dat je er op ons continent mee in aanraking komt. De auto wordt tevens in Shenyang gebouwd. De auto komt pas halverwege volgend jaar op de markt.
