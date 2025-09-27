Stijn Kuster
BMW-bestuurslid: ‘Brandstofmotoren zullen nooit verdwijnen. Nooit’

(Afbeelding: BMW)

Elektrische auto’s zijn de toekomst, toch? Volgens een bestuurslid van BMW ligt dat iets genuanceerder. Hij stelt dat brandstofmotoren nooit zullen verdwijnen.

Jochen Goller, lid van BMW’s raad van bestuur, liet dit in een interview met AutoCar India weten. Hoewel dit wellicht klinkt als een stevige uitspraak, is het geheel in lijn met de strategie van het merk.

Nog heel lang BMW-brandstofmotoren

BMW zet namelijk in op elektrisch, maar sluit andere aandrijfvormen niet uit. Zo is het nieuwe Neue Klasse-platform in de basis ontwikkeld voor elektrische auto’s én plug-in hybrides. Sterker nog, het eerste waterstofproductiemodel van BMW is inmiddels aangekondigd.

BMW-V8 in een E90 M3. (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Goller doelt in het interview op de verschillende markten. Hoewel in Europa vanaf 2030 geen auto’s met brandstofmotor verkocht mogen worden, is het buiten ons continent wel anders. De vraag is overigens of die 2030-doelstelling überhaupt haalbaar is.

BMW M3 vs. Mercedes C 63: de beste Duitse V8-sportsedan

De multi-energyaanpak van BMW zien we bij veel meer fabrikanten. Dit heeft overigens niet enkel te maken met de verschillende markten, maar ook wisselend overheidsbeleid en slechte verkoopcijfers van elektrische auto’s. Volledig elektrisch zal BMW niet snel zijn, net als veel andere autofabrikanten.

