BMW baalt! M2 CS grijpt naast Ringrecord voor compacte auto’s

Wacht… We hebben het persbericht verkeerd gelezen. BMW is juist trots, omdat het met de M2 CS wél het Ringrecord voor compacte auto’s te pakken heeft. Maar de veel snellere én compactere Radical SR8, Porsche 718 Cayman GT4 RS en Donkervoort D8 RS dan?

Een nieuwe dag, een nieuw record op de Nordschleife, want het regent toptijden de laatste tijd. De Golf GTI Edition 50 is de snelste productie-Volkswagen ooit op de Ring. De Xiaomi SU7 Ultra reed de Rimac Nevera het snot voor ogen. En nu is het dus de beurt aan BMW.

Nordschleife-tijd BMW M2 CS

Met de kersverse M2 CS heeft het merk een snelste tijd neergezet van 7 minuten en 25 seconden. Is dat goed? Zeker, want de reguliere M2 komt ‘maar’ tot 7 minuten en 38 seconden. De huidige M4 CSL is op de Nordschleife echter nog steeds de ’top dog’ van BMW, want die ging rond in 7 minuten en 18 tellen.

BMW viert uitbundig dat de M2 CS de allersnelste compacte auto op de Ring is. Dat klinkt vaag en dat is het in eerste instantie ook. Want zoals gezegd: de Radical SR8 (6:55 minuten), Porsche 718 Cayman GT4 RS (7:04 minuten) en Donkervoort D8 RS (7:14 minuten) zijn toch een stuk compacter?

Officiële Nürburgring-categorie

Klopt, maar als we naar de officiële website van de Nürburgring gaan, dan vinden we wat duidelijkheid, want daar staan de categorieën uitgelegd. Compacte auto’s zijn modellen als de Audi RS 3, Honda Civic Type R en Renault Mégane R.S. Trophy-R. De Cayman valt bijvoorbeeld onder de sportwagens.

Vierdeurs elektrische sportwagen

Dat weerhoudt fabrikanten er uiteraard niet van om hun eigen classificaties te bedenken. Zo jubelde Porsche in 2019 dat het de snelste vierdeurs elektrische sportwagen op de Nordschleife had: de Taycan. En daar is niks van gelogen, maar het is wel érg specifiek.