Typisch Nederlands? Porsche 718 Cayman GT4 RS Tulp | Sjoerds Weetjes 466

In deze Porsche 718 Cayman GT4 RS met Manthey Kit kom je ogen en oren tekort en is een sterke maag geen overbodige luxe. Het ultra-extreme apparaat heeft een lievige bijnaam, ‘De Tulp’, maar rammelt zijn inzittenden op het circuit én de openbare weg genadeloos door elkaar.

‘De Tulp’ is het resultaat van een samenwerking tussen Porsche Exclusive en de Nederlandse importeur en wordt later deze week tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort officieel onthuld. Dat-ie oranje is, zowel vanbinnen als vanbuiten, spreekt bijna voor zich.

Hoogtoerige motor van de 911 GT3

De Porsche 718 Cayman GT4 RS heeft de hoogtoerige, atmosferische 4,0-liter zescilinder van de 911 GT3, die een vermogen van 500 pk levert. Zijn Manthey Kit omvat diverse aerodynamische aanpassingen, zoals ‘dichte’ achterwielen, een grotere vleugel, canards aan de voorkant en meer.

Wat het effect is van al die wijzigingen? Bijna twee keer zoveel downforce bij 200 km/h (nu 169 kilo) en een meer dan 6 seconden snellere rondetijd op de Nordschleife van de Nürburgring (nu 7:03 minuten).

Porsche 718 Cayman vol tulplogo’s

‘De Tulp’ zit vol speciale details, zoals de rood-wit-blauwe pinstripe over de end plates van de vleugel en speciale tulplogo’s op de voorste wielkasten, die ook terugkomen in het interieur.

Unieke horloge en speciale thermosbekers

Gaat Porsche ‘De Tulp’ in een beperkte oplage bouwen? Nee, het blijft bij één exemplaar, waarbij een uniek exemplaar van de Porsche Design Chronograph 718 Cayman GT4 RS hoort.

Om het publiek toch iets concreets te bieden, brengt Porsche een thermosbeker uit in de kleur van ‘De Tulp’. Daarvan zijn 718 stuks beschikbaar in de Nederlandse Porsche-webshop.