Black Friday: 5.000 euro korting op Firefly maakt het superaantrekkelijke deal
De Firefly, een goedkope elektrische auto van Chinese fabrikant Nio, was al een betaalbaar model. Dankzij een Black Friday-actie is hij nu nog eens 5.000 euro goedkoper.
De Firefly is daarmee nog aantrekkelijker geworden. Overigens was het al een prima deal. Eerder versloeg hij de Fiat Grande Panda in de Autovisie Dubbeltest.
Firefly voor 25.000 euro met Black Friday-korting
Tot en met 7 december kun je, zolang de voorraad strekt, voor 24.900 euro een Firefly op de kop tikken. Een forse prijsdaling. Het model is buiten de Black Friday-actie te koop vanaf 29.900 euro.
Kijk Porsche en Subaru: BYD komt nu ook met boxermotor, en die is zo stil als een elektromotor
Het gaat in dit geval om First Editions van de Firefly die een 41,2 kWh-accupakket hebben waarmee een WLTP-range van 330 kilometer is gehaald (in praktijk hou je daar iets minder van over). De batterij kan snelladen met 100 kW en de elektromotor op de achteras is goed voor 142 pk en 200 Nm aan koppel.
Deze uitvoering is goed uitgerust met 18-inch wielen, verwarmde stoelen, verwarmd stuur en achteruitrijcamera. Kortom, een goede Black Friday-deal.
