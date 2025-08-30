Bizarre crash met lage McLaren: vast onder vangrail
Er duiken bizarre foto’s op van een McLaren die gecrasht is en daarbij onder een vangrail kwam vast te zitten. De 61-jarige bestuurder kon lichtgewond het voertuig verlaten.
Het ongeluk gebeurde een tijdje geleden op de A8 in Duitsland. Zo te zien was het wegdek nat.
Gecrashte McLaren vast onder vangrail
Het is onduidelijk hoe het ongeluk exact is gebeurd, maar de McLaren is na een glijpartij onder de vangrail terechtgekomen. Ongetwijfeld is dit niet met een lage snelheid gegaan.
Heerlijke en betrouwbare hot hatch is als occasion nu betaalbaar
Het gaat hier om een McLaren 720S met een Nederlands prijskaartje van dik 300.000 euro. Het circuitbeest heeft een 4,0-liter V8 achter de voorstoelen met twee turbo’s. De krachtcentrale is goed voor 720 pk. Hoe snel je daarmee over het TT Circuit van Assen kunt, laat Autovisie Supertest-huiscoureur Peter Kox in onderstaande video zien.
Zoals in de video te zien, is de McLaren 720S bepaald geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Zet je alle rijhulpsystemen uit, dan moet je goed bij de les zijn.
Van de gecrashte McLaren 720S is zo te zien weinig over. Ongetwijfeld is de volledige auto afgeschreven.
