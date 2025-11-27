Deel dit: Share App Mail Tweet

Bijtelling voor elektrische auto’s stijgt in 2026 minder hard dan aangekondigde 22 procent

Op dit moment heeft een EV-rijder met een auto van de zaak te maken met een bijtelling van 17 procent over de eerste 30.000 euro van de cataloguswaarde. Vanaf volgend jaar zou dat percentage worden verhoogd naar 22 procent over datzelfde bedrag. Daar lijkt nu toch verandering in te komen.

De Tweede Kamer heeft namelijk een amendement aangenomen dat voorkomt dat de bijtelling zo sterk stijgt. Elektrische auto’s moeten de komende jaren aantrekkelijk blijven, iets wat met een directe verhoging naar 22 procent minder vanzelfsprekend zou zijn. Al sluit de bijtelling van 22 procent nog wel aan bij de wachtrij van geplande verhogingen.

Voorstel bijtelling aangenomen

Twee Kamerleden, van D66 en de ChristenUnie, willen de bijtelling voor elektrische auto’s geleidelijk verhogen. Volgens hen worden elektrische auto’s zwaarder belast dan benzineauto’s als het tarief in één keer naar 22 procent gaat. Vooral kleinere elektrische modellen hebben een hogere aanschafprijs dan vergelijkbare brandstofauto’s, waardoor ze bij een abrupt hogere bijtelling een stuk minder aantrekkelijk worden.

Met het aangenomen amendement betaal je in 2026 over de eerste 30.000 euro van de cataloguswaarde 18 procent bijtelling, in plaats van 22 procent. Voor het bedrag daarboven blijft het tarief van 22 procent gelden. In 2027 stijgt het percentage voor de eerste 30.000 euro naar 20 procent. Vanaf 2028 wordt het volle tarief van 22 procent toegepast.

