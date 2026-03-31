Bijna 90 procent van de Chinese automerken is in minder dan 4 jaar weg zo blijkt uit onderzoek

Chinese automerken schieten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond, maar een groot deel zal ook weer behoorlijk snel verdwijnen. Volgens een rapport zal bijna 90 procent van de Chinese EV-merken verdwenen zijn aan het einde van dit decennium.

Dit blijkt uit een analyse van adviesbureau AlixPartners. Zij stellen dat slechts 15 van de 129 Chinese merken die plug-in hybrides en elektrische auto’s bouwen per 2030 nog financieel levensvatbaar zijn.

Zorgen voor Europese koper?

Let wel, dit betekent niet direct dat alle overige autofabrikanten failliet gaan. In de automotive is het niet ongebruikelijk dat merken fuseren. Wel kan de afname van het aantal merken nadelig zijn voor klanten. Niet alleen omdat door minder concurrentie de prijs hoger kan worden, maar ook omdat onderdelen schaars kunnen worden als een Chinees automerk wordt opgedoekt.

Vooralsnog is slechts een klein deel van de Chinese merken doorgedrongen op de Europese markt en is de kans groot dat dat gevestigde merken het wel overleven. Rijd je nu een Xpeng, BYD of MG, dan is er niet direct reden tot paniek. Maar rijd je bijvoorbeeld een Aiways, het merk dat al in 2024 gered werd van de ondergang en er financieel slecht voorstaat, dan kan je in de toekomst problemen krijgen met onderhoud. Bij het Amerikaanse Fisker voltrok zich al twee keer een soortgelijk drama en maken liefhebbers nu zelfs softwareupdates.

Prijzenoorlog onder Chinese automerken

Nu al hebben Chinese automerken en -fabrikanten last van de afbouwende EV-subsidies in China. Vanaf begin dit jaar is immers de grootschalige staatssteun gestopt. Volgens de Belgische krant De Standaard ziet de Chinese overheid graag wat autoproducenten failliet gaan. In 2025 waren er 400 verschillende EV-modellen te koop in het land, wat leidt tot een prijzenoorlog.

Alleen BYD en Li Auto maken winst

Nu al zijn er grote verliezers op de Chinese markt. Zo zag BYD in januari de verkoop dalen met 53 procent en daalde die in februari zelfs met 41 procent. Toch is BYD een van de twee Chinese beursgenoteerde fabrikanten die het afgelopen jaar winst hebben gemaakt. Het andere merk is Li Auto. Het voordeel dat BYD heeft ten opzichte van Li Auto is dat zij wel een groot deel van de dalende winst met inkomsten uit andere markten kunnen compenseren, bijvoorbeeld uit Europa.

Volgens de analyse zal in 2030 75 procent van de Chinese markt voor elektrische auto’s en plug-in hybrides in handen zijn van 15 automerken. Dit betekent dat ieder merk zo’n 1,02 miljoen auto’s per maand zal verkopen. Welke merken dit zijn, zal de toekomst uitwijzen.