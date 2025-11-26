Jaco Bijlsma
Leestijd: 9 minuten
Bijna 1300 pk en meer dan 50 procent goedkoper: kan de Zeekr 001 FR de Lucid Air Sapphire verslaan?
(Afbeelding: Martijn Bravenboer)

De pk-race piekt opnieuw, nu op bijna 1.300 pk! We lanceerden onszelf in de Lucid Air Sapphire en de Zeekr 001 FR en lieten onze planeet een hoger toerental draaien. Maar zetten deze kanonnen de wereld ook op zijn kop?

