Deel dit: Share App Mail Tweet

Bijna 10 miljoen auto’s in Nederland: ‘Dit gaat niet afnemen’

Ondanks volle wegen, dure brandstof en stijgende prijzen voor nieuwe auto’s groeit het Nederlandse wagenpark onverminderd door. Inmiddels telt Nederland ruim 9,7 miljoen personenauto’s, en de grens van 10 miljoen komt steeds dichterbij.

Online zingt rond dat de mijlpaal van 10 miljoen auto’s al bereikt is. Volgens brancheorganisatie Bovag klopt dat niet. Hun telling, gebaseerd op RDW-data, komt uit op 9.734.465 auto’s. “Wij rekenen bijvoorbeeld oldtimers, geschorste voertuigen en auto’s zonder apk niet mee. Dan kom je lager uit,” legt Bovag-woordvoerder Stijn Oosterhoff uit. Volgens de organisatie duurt het nog zo’n drie jaar voordat het wagenpark daadwerkelijk de grens van 10 miljoen passeert. Het aantal auto’s stijgt gemiddeld namelijk met 1,7 procent per jaar.

Nederlanders rijden langer door met auto

Opvallend is dat de groei plaatsvindt terwijl de nieuwverkopen fors lager liggen dan tien jaar geleden. De verklaring zit vooral in de levensduur van auto’s. Consumenten rijden langer door in dezelfde auto. De gemiddelde leeftijd van een Nederlandse personenauto is inmiddels 12 jaar – in 2014 was dat nog 10. De sloopleeftijd ligt tegenwoordig rond de 20 jaar, ruim vijf jaar hoger dan een decennium geleden. Een occasion kun je ook zelf importeren.

Meer import, minder export

Daar komt bij dat steeds meer gebruikte auto’s uit het buitenland worden gehaald. In 2014 werden er nog 119.977 geïmporteerd, in 2024 was dat aantal opgelopen tot 288.200. Opvallend detail: volgens cijfers van RAI Vereniging werden er vorig jaar voor het eerst minder auto’s geëxporteerd dan geïmporteerd.

Niet méér auto’s per persoon in Nederland

De groei betekent niet dat Nederlanders ineens meerdere auto’s per persoon bezitten. De verhouding blijft al jaren stabiel: gemiddeld één auto per 1,9 inwoners. “Een groot deel van de groei is simpelweg het gevolg van bevolkingsgroei”, aldus RAI Vereniging.

Volgens Bovag is er geen enkele aanwijzing dat het aantal auto’s in Nederland op korte termijn daalt. “De auto is en blijft essentieel, zowel sociaal als economisch. De overheid gaat er in haar prognoses van uit dat het aantal auto’s stabiliseert of verder groeit – maar zeker niet afneemt.” Ook RAI Vereniging verwacht dat de grens van 10 miljoen niet het eindpunt is.

Infrastructuur en alternatieven

Meer auto’s betekent ook meer druk op het wegennet. Volgens RAI Vereniging blijft bereikbaarheid alleen gewaarborgd als er geïnvesteerd wordt in infrastructuur en alternatieve vervoersvormen. Motoren, elektrische fietsen en lichte voertuigen (denk aan microcars) kunnen daarbij een rol spelen. Bovag benadrukt bovendien dat het gebruik van de auto belangrijker is dan het absolute aantal. Jaren geleden dacht men dat Nederland met vijf à zes miljoen auto’s al zou vastlopen.

“Inmiddels zitten we tegen de tien miljoen en het land functioneert nog steeds. Het gaat om hoe en wanneer mensen hun auto inzetten.” Kijk bijvoorbeeld naar oldtimers, met deze categorie auto’s wordt gemiddeld genomen weinig gereden, maar ze stuwen – mits meegeteld – het Nederlandse wagenpark dicht richting de 10 miljoen auto’s.