Bij dit elektrische merk gaat opladen volgend jaar al net zo snel als tanken

In april 2026 betreedt BYD’s premiummerk Denza de Europese markt. Eén van de speerpunten ervan is flash charging. Oftewel, snelladen tot 1.000 kW!

Nu het fenomeen actieradiusangst met de komst van steeds efficiëntere elektrische auto’s en grotere accu’s wel zo’n beetje is uitgebannen, staat de volgende uitdaging voor een soepele transitie naar een volledig elektrisch wagenpark te wachten.

Snelladen nog steeds horde

De potentieel lange wachttijd van onderweg snelladen, is voor veel mensen nog steeds een flinke horde om te nemen. Al hebben we de afgelopen jaren ook op dat vlak flinke progressie gezien, met auto’s als de Zeekr 7X en Lotus Emeya, die binnen een kwartier al een 10 tot 80 procent-lading naar binnen kunnen zuigen.

Denza Z9 GT kan flitsladen

Maar vanaf 2026 belooft BYD dat snelladen vrijwel net zo snel als tanken zal gaan, zo leerden we bij monde van BYD Executive Vice President Stella Li. De Chinese autobouwer staat op het punt om z’n premiummerk Denza in Europa te lanceren met de Z9 GT als voorlopig speerpunt, maar onder andere ook een aantrekkelijke 4×4 en zelfs een sportwagen in de pijplijn.

De Denza Z9 GT zal de eerste auto in Europa zijn die gereed is voor BYD Flash Charging, vrij vertaald ‘flitsladen’, wat in het Nederlands zo mogelijk nog beter bekt. Met 1.000 Volt en 1.000 Ampère wordt een vermogen van 1.000 kW bereikt, wat zich vertaalt in elke seconde 2 kilometer actieradius erbij.

In 5 minuten 400 kilometer erbij

Een complete laadcurve hebben we nog niet gekregen, maar 400 kilometer in vijf minuten zou met deze technologie mogelijk moeten zijn. Dit is onder meer mogelijk omdat de LFP Blade-accucellen van BYD aanzienlijk hogere temperaturen kunnen weerstaan. Een zelfontwikkeld managementsysteem, plus een koelsysteem dat gebruikmaakt van de hoogvoltage-aircopomp doen de rest.

Eigen flitslaadnetwerk van BYD/Denza

“Binnenkort begint BYD daarom met de uitrol van een eigen flitslaadnetwerk”, aldus Li, “met de parkeerplaatsen van de eigen dealers als eerste locaties en daarna eigen laadzuilen bij bestaande aanbieders van snelladen.”

BYD hoeft zich daar naar eigen zeggen geen zorgen te maken over de netaansluiting, omdat het op elke locatie een batterij zal plaatsen die dient als buffer. Deze statische accu kan met een gewone netaansluiting continu worden opgeladen, zodat er altijd genoeg vermogen is om de volgende klant in een paar minuten van een (bijna) volle accu te voorzien.

Meer informatie over het merk Denza, het bijbehorende modelprogramma, prijzen en flitsladen wordt in april 2026 verwacht.