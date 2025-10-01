Deel dit: Share App Mail Tweet

Bij deze Defender Octa maken kogels en granaten geen schijn van kans

In de wereld van vandaag groeit de behoefte aan beveiligingsmaatregelen door de toenemende dreiging. Het dreigingsniveau in Nederland staat op niveau 4, wat een reële kans op een terroristische aanslag betekent. Deze omgebouwde Defender Octa houdt jou veilig, zelfs in de meest gevaarlijke situaties.

De Land Rover Defender Octa is vernoemd naar de achtvlakkige vorm van een diamant, het hardste natuurlijke materiaal op aarde. Dit robuuste voertuig wordt in bovenstaande video uitgebreid getest. Een gepantserde versie van de Octa was er echter nog niet. De Canadese onderneming Inkas brengt hier verandering in.

360 graden bescherming

Inkas noemt het voertuig de 2025 Armored Defender Octa Edition One. De bepantserde Defender lijkt vrijwel identiek aan de normale Defender Octa, maar niets is minder waar. De gehele passagierscabine, het dak en de vloer zijn beschermd tegen kogelvuur en explosies. Daarnaast beschikt de Land Rover over kogelwerend glas, maar het raam van de bestuurderskant kan gewoon open. Het is verstandig dit raam dicht te houden bij een mogelijke schietpartij.

Mikken op de zwakke plekken van de auto heeft bovendien weinig zin. De versterkte scharnieren en overlappende randen van de deuren met de carrosserie maken het kogels bijna onmogelijk om binnen te dringen. Zelfs als iemand met kwade bedoelingen de banden lek wil schieten, zal dit niet lukken. Dankzij de speciale runflat-banden kan deze Defender Octa gewoon doorrijden, zelfs met een lekke band. Meestal kunnen auto’s met dit soort banden zo’n 80 kilometer doorrijden, maar van deze specifieke Octa is dat niet bekend.

Defender Octa verweert granaten

De bepantserde Octa is gecertificeerd volgens BR6-beschermingsnormen. Dit betekent dat de Defender passagiers beschermt tegen kogels van 7,62 mm-aanvalsgeweren, zoals een AK-47, en tegen een explosie van maximaal twee DM51-handgranten. Wordt het de passagier toch te heet onder de voeten, dan is er altijd nog een ontsnappingsluik in het dak. Al behoort dit samen met een zuurstoffilteringssysteem, sirene en intercom tot de optionele extra’s.

Hoewel de Land Rover Defender Octa op zichzelf al een intimiderende, ruige en robuuste 4×4 is, en waarschijnlijk al een veilig gevoel geeft als passagier, doet de bepantserde versie er nog een flinke schep bovenop. Het model dat Inkas heeft herontworpen, beschikt over een krachtige 5,0-liter V8-motor die maar liefst 518 pk levert.

Een bepantserde Defender aanschaffen

Mocht je enthousiast zijn geraakt, en overwegen om je eigen Defender te bepantseren of er eentje te bestellen, dan is dat mogelijk via Inkas. Een gepantserde wagen is legaal om te bezitten in Nederland, maar voordat je er eentje tot je beschikking hebt, ben je al wel flink wat euro’s kwijt. Bij deze specifieke Armored Defender Octa, staat geen prijskaartje vermeld. Goedkoop zal hij in ieder geval niet zijn, aangezien de standaard Octa in Nederland begint bij 283.397 euro, en dan heb je nog geen extra’s.

Deze Defender Octa is niet het enige voertuig dat is omgebouwd tot een beschermend voertuig. Ook Mercedes heeft een exclusieve gepantserde auto ontwikkeld, de Guard.