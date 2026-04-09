Beyond rebel? Nee, joh! De nieuwe, elektrische Cupra Raval is zo gewoon als een bruine boon
En daar is helemaal niks mis mee. De Cupra Raval deelt zijn techniek met drie andere producten van de Volkswagen Groep en maakt gebruik van vrij conventionele techniek, maar rijdt gewoon echt heel leuk.
Hoe we dat weten? Omdat we eerder al mochten kennismaken met een rijdend prototype van de VZ Rebel-topversie. De auto was toen nog gecamoufleerd. We mochten zelfs niks van het interieur zien, behalve de meters die we op de openbare weg nodig hadden.
Uiterlijk Cupra Raval
Nu heeft Cupra het doek van zijn langverwachte compacte EV getrokken en het resultaat is… een beetje voorspelbaar. Eerder dit jaar hebben we bij Autovisie een AI-impressie van de Raval gemaakt en die blijkt voor meer dan 95 procent overeen te komen met de werkelijkheid.
Dat is ook niet gek, want de Raval moet immers in het bestaande leveringsprogramma van Cupra passen en heeft dus alle designelementen die we van de Formentor, Tavascan en Terramar kennen: de driehoeken in de lichtunits, de halfdichte lage neus, het verlichte logo in de led-balk achterop, enzovoort.
Op basis MEB+-platform
De Raval staat op het MEB+-platform van Volkswagen en is onderhuids grotendeels gelijk aan de Skoda Epiq en de Volkswagen ID. Cross en ID. Polo. Van die laatste komt ook een GTI-variant, die te vergelijken is met de eerdergenoemde Raval VZ Rebel.
De Raval heeft een wielbasis van 2,6 meter en is ruim 4 meter lang. Cupra belooft bovengemiddeld veel ruimte in het interieur en we kunnen op basis van onze ervaringen beamen dat die er is. In de kofferbak kan 441 liter aan spullen worden meegenomen.
Voor de Raval zijn zeven exterieurkleuren beschikbaar en acht verschillende lichtmetalen wielen (17 tot en met 19 inch groot). Op het dashboard houdt Cupra (en dus de Volkswagen Groep) vast aan sliders onder het infotainmentscherm (onder meer voor de temperatuur), maar plaatst het ook weer meer knoppen.
Net zoals alle MEB+-modellen heeft de Raval voorwielaandrijving. Omdat hij het sportievere alternatief moet zijn voor de ID. Polo staat hij standaard op een met 1,5 centimeter verlaagd onderstel met een 1 centimeter grotere spoorbreedte en een stevigere afstemming van de ophanging.
Cupra Raval VZ Rebel
Een écht sportieve ervaring lijkt alleen de VZ Rebel te bieden, omdat die als enige uitvoering is voorzien van een elektronisch sperdifferentieel en adaptieve dempers (Dynamic Chassis Control). Bovendien heeft de VZ Rebel een launch control-functie en een ESC OFF-modus.
Met een vermogen van 226 pk is de VZ Rebel even sterk als de aankomende Volkswagen ID. Polo GTI. Op zijn 52 kWh NMC-batterij komt hij maximaal 380 kilometer ver. Snelladen gaat met 105 kW, waarmee de auto in 24 minuten is op te laden van 10 tot 80 procent.
Andere uitvoeringen Raval
De Business First Edition en Performance First Edition hebben dezelfde techniek aan boord, maar zijn iets minder krachtig (211 pk) en komen duidelijk verder op een acculading (444 kilometer). Dan zijn er ook nog de Essential, Business en Performance met 135 pk en 37 kWh LFP-batterij, die 300 kilometer kunnen halen en met 88 kW kunnen snelladen (23 minuten van 10 tot 80 procent).
Het basismodel van de Cupra Raval-reeks is de Essential met 115 pk. Die haalt eveneens een range van 300 kilometer, maar kan slechts snelladen met 50 kW. Hij kost 25.990 euro en is uitgerust met Adaptive Cruise Control, Climate Control, parkeersensoren achter, LED-verlichting en 17-inch lichtmetaal.
De prijzen van alle overige uitvoeringen zijn als volgt:
|MODEL
|MOTOR
|ACCU
|BEREIK
|OPLADEN
|TIJD
|Essential
|85 kW / 115 pk
|37 kWh (LFP)
|Ca. 300 km
|11 kW AC of 50 kW DC
|n.n.b.
|Essential & Business & Performance
|99 kW / 135 pk
|Ca. 300 km
|11 kW AC of 88 kW DC
|23 min (10-80%) bij 88 kW DC
|Business First Edition & Performance First Edition
|155 kW / 211 pk
|52 kWh (NMC)
|Tot 444 km
|11 kW AC of 105 kW DC
|24 min (10-80%) bij 105 kW DC
|VZ Rebel
|166 kW / 226 pk
|Tot 380 km
De First Editions van de Cupra Raval staan vanaf medio juni bij de Nederlandse dealers. Voor de overige uitvoeringen is het wachten op september of oktober.
