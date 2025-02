Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbare elektrische sportwagen gaat echt in productie

Chinese techgigant Xiaomi heeft fors geïnvesteerd in een start-up project genaamd SC-01. Nu gaat die betaalbare elektrische sportwagen daadwerkelijk in productie.

Al eerder werden er grootse beloftes gedaan over de kleine tweezitter. Hij zou eigenlijk vorig jaar al in massaproductie gaan, maar tot op heden rijden er enkel testauto’s rond.

Betaalbare elektrische sportwagen

Toch lijkt het nu dan echt te gaan gebeuren, want de elektrische sportwagen, die door Tianjin Gongjianpai Auto Technology wordt gebouwd, is geregistreerd bij het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie. Daarom weten we inmiddels ook wat specificaties.

De auto is 4,1 meter lang, 1,8 meter breed en net geen 1,2 meter hoog. Hij weegt slechts 1.365 kilogram. Slechts? Voor een sportwagen is dat vrij lijvig, maar de auto is een EV met twee motoren en een flink accupakket is dat relatief niet zo zwaar.

Het NMC-accupakket is 60 kWh groot. Volgens de optimistische Chinese meetmethode kom je hier zo’n 520 kilometer ver mee. De batterij is gekoppeld aan twee elektromotoren, die goed zijn voor 429 pk. De topsnelheid bedraagt 200 km/h.

Sneller dan Porsche 992 Carrera S

Verder doet de fabrikant een opvallende claim voor de JMEC 01, zoals-ie vanaf nu heet. Op het Beijing’s Goldenport Park Circuit, een vrij kort circuit, zou hij net zo snel zijn als een Porsche 992 Carrera S.

De elektrische sportwagen komt niet naar Nederland, maar waarom is dit nieuws dan toch interessant? Opvallend is dat 50 procent van de aandelen van het bedrijf in het bezit is van de Renault Group. Hoewel dit natuurlijk niets zegt over een eventuele marktintroductie in Europa, geeft het wellicht een beetje hoop voor de Alpine-liefhebber. Dat merk focust zich namelijk momenteel met name op een zware EV.

Zou de kleine betaalbare sportwagen ooit de oversteek naar Europa wagen? Wellicht met een ander logo? Middels de Autovisie Nieuwsbrief houden we je op de hoogte.



Hoe betaalbaar is betaalbaar dan? In China wordt de elektrische sportwagen aangeboden voor 300.000 Chinese Renminbi. Rekenen we dat om naar euro’s, dan is dat iets meer dan 40.000 euro.