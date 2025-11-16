Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbaar racen: dit is de BMW M125i van Nederlandse constructeur DayVtec

Terwijl BMW op het punt staat om de Neue Klasse eindelijk los te laten, komt uit Nederland een goed idee voor een ‘Neue Raceklasse’: de BMW 125i van DayVtec.

Met nu meer dan 80 verkochte F22 M240i Cup-auto’s en een lange rij wachtenden voor de deur sinds de onthulling van zijn nieuwe G42 M240i cupracer (zie Autovisie 10), mogen we stellen dat Davy Lemmens van DayVtec aardig kan inschatten wat te behoeften zijn in de Nederlandse breedtesport. Zijn nieuwste initiatief is een zelfbouwkit om de F20 125i tot een snelle en vooral betrouwbare circuitauto om te bouwen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde onderdelen als in de M240i, zodat de klanten optimaal kunnen profiteren van het inkoopvoordeel van DayVtec.

BMW M 125i DayVtec

Dat betekent een schroefset van AST, een Drexler-platensper, een racestuur met schakelflippers en een remset van AP Racing. Ook is een overeenkomst gesloten met een rolkooien-bouwer, die een laskooi in de gestripte chassis’ zal monteren.

Puur met software-aanpassingen is de tweeliter turbomotor opgevoerd van 218 pk en 310 Nm tot maar liefst 300 pk en 400 Nm. Volgens Lemmens is dat het maximum wat uit de motor gehaald kan worden, zonder dat iets aan het binnenwerk en dergelijke te hoeven verbouwen.

Raar maar waar: door de einddemper te verwijderen is de B48-motor iets stiller geworden, wat op Zandvoort en Zolder wel zo handig is. Ook is de software van de achttraps automaat herschreven voor een schakelgedrag dat beter bij een raceauto past. Het plaatwerk blijft onaangeroerd om kosten te besparen. Bij de M240i Cup-racer worden diverse carrosseriedelen vervangen door lichter kunststof.

Rondetijden van de BMW 125i zeer dicht bij die van de M240i

Niettemin verwacht Lemmens dat wanneer de auto volledig uitontwikkeld is, de rondetijden van de 125i zeer dicht bij die van de M240i zullen liggen, zolang er op semi-slicks wordt gereden. Met echte raceslicks kan de M240i zijn vermogensoverschot beter kwijt en is het effect van de zwaardere vooras minder evident, met significant lagere rondetijden als resultaat. Met de (relatief) beperkte grip en tractie van semi-slicks kan de 125i zijn lagere gewicht en betere gewichtsverdeling, dankzij een motor die achter de vooras ligt in plaats van er bovenop, beter uitspelen met latere rempunten en hogere bochtsnelheden.

Lemmens verwacht de ombouwkit te kunnen verkopen voor circa 15.000 euro ex., wat vele duizenden euro’s minder is dan wanneer iemand alle onderdelen en aanpassingen in eigen beheer zou kopen. BMW 125i’s (zowel drie- als vijfdeurs) staan in Nederland te koop voor prijzen tussen de 10.000 en 20.000 euro. Omdat coupés doorgaans wat duurder zijn, is voor de hatchbacks gekozen.

Grote behoefte aan nieuwe modellen om te racen

Volgens Lemmens is er op de Nederlandse circuit grote behoefte aan nieuwe modellen, en dan het liefst met een automatische versnellingsbak, omdat die veel onderhoudsvriendelijker zijn. In eerste instantie is de DayVtec 125i vooral bestemd voor trackdays en racecursussen, maar er mag ook mee gereden worden in de BMW Racing Series.

Dat is een raceserie die op dezelfde dagen racet als de M240i Cup, maar openstaat voor BMW-circuitauto’s van alle rangen en standen die in vier snelheidsklassen worden verdeeld. Mochten er in de toekomst genoeg 125i’s meerijden, dan is het oprichten van een aparte klasse altijd een optie, aldus Lemmens.

