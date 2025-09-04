Deel dit: Share App Mail Tweet

Bestuurder krijgt boetes omdat zijn elektrische auto te luid is

Elektrische auto’s zijn stil, toch? Ja, maar soms voegen fabrikanten namaak motorgeluiden toe voor meer beleving. De Dodge Charger van deze bestuurder was zo luid dat hij een boete krijgt.

De politieagent die de Amerikaanse bestuurder aanhoudt, vindt dat zijn auto te veel lawaai maakt. Eigenaar Mike doet zijn verhaal bij het Amerikaanse medium The Drive.

Een te luide elektrische auto

Hoewel de Charger EV best wat artificieel geluid kan maken, moet dit in de parkeerstand en komt er rijdend geen keihard geblèr uit de speakers – wel een klein beetje. De bestuurder laat weten dat het een andere auto was die het harde geluid veroorzaakte. Overigens geeft Mike toe dat de vorige keren dat hij aangehouden werd het wel om een luide uitlaat ging.



Ondanks dat de politieagent ook gezien moet hebben dat het hier om een elektrische auto gaat, schrijft hij toch bekeuringen uit. Een voor verstoring van de openbare orde (521 euro) en een voor een te luide uitlaatdemper (145 euro). Overigens is de Charger niet de enige luide elektrische auto. Zo maakt de Abarth 500e, die inmiddels fors is afgeschreven, ook een motorgeluid.