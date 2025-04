Deel dit: Share App Mail Tweet

Bestuurder crasht peperdure Ford GT van vader bij inhalen MX-5

Een Mazda MX-5 kan met zijn lage gewicht en goede balans het veel krachtigere auto’s knap lastig maken op een bochtige weg of het circuit. Dat ervaart ook een Amerikaan die in de Ford GT van zijn vader de kleine Japanner probeerde in te halen en de supercar crasht.

Of het verhaal exact zo gegaan is als op social media beweerd wordt, is de vraag. Feit is dat de MX-5 en GT samen op een foto staan voor het ongeluk.

Crash met Ford GT van je vader

De vader, van wie de Ford GT is, reed achter de twee andere auto’s in een Corvette ZR-1 en zag het ongeluk gebeuren. Ongetwijfeld heeft het een flink schikmoment opgeleverd, want de Amerikaanse supercar heeft een prijskaartje van zo’n 350.000 dollar op de occasionmarkt.

Gelukkig voor de bestuurder, en zijn vader, lijkt de auto redelijk ongeschonden uit de strijd te zijn gekomen.