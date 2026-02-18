Deel dit: Share App Mail Tweet

Beschonken taxichauffeur vervoert 8 passagiers, waarvan 3 in de kofferbak

Tijdens een verkeerscontrole in Eindhoven is een taxichauffeur aangehouden die acht passagiers vervoerde, waarvan drie in de kofferbak. Daarbij had de man ook nog eens te veel gedronken.

Dit opmerkelijke incident vond plaats gedurende carnaval. Tijdens een grootschalige controle werden bijna 9000 automobilisten gecontroleerd.

Rijbewijs beschonken taxichauffeur ingevorderd

De taxichauffeur vervoerde, omdat de achterbank bezet was, de andere drie personen in de kofferbak. Dit mag natuurlijk niet. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd. Alcohol en verkeer gaan natuurlijk al helemaal niet samen.

In totaal werden er tijdens de controle 37 mensen betrapt op gebruik alcohol of drugs in het verkeer. Zeven bestuurders konden direct het rijbewijs inleveren. Overigens is het aantal mensen dat gepakt is voor drugs en medicijngebruik in het verkeer afgelopen jaar explosief gestegen.