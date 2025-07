Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost het om airco in te laten bouwen in jouw auto

We hebben net een flink warme periode gehad, maar we staan nog maar aan het begin van de zomerperiode. Als je dan geen airco in je auto hebt, is dat even slikken. Gelukkig is het mogelijk om deze later in te laten bouwen.

We kunnen lezers die in hun vierwielige-sauna zitten goed nieuws brengen: het is bijna altijd mogelijk om achteraf een airco in te laten bouwen in een auto. Wel gaan we daar direct bij vermelden dat de procedure heel sterk afhangt van het merk en model bolide wat je van koude lucht wil voorzien. Bespreek daarom eerst altijd je wensen met een gespecialiseerde werkplaats.

Procedure, nadelen en kosten

Een airco bestaat uit verschillende onderdelen. Hoe moeilijk deze zijn in te bouwen bepaald de auto die je hebt. Bij sommige auto’s zijn de onderdelen makkelijk te installeren, terwijl bij andere auto’s het hele dashboard eruit moet. Als je een auto kiest waarvan er ook varianten met airco geleverd zijn en uit zo’n model je koeling haalt kan dit je wel helpen de kosten aanzienlijk te drukken. Er hoeven dan waarschijnlijk door de garage minder dingen aangepast te worden om alles passend te maken.

Je snapt natuurlijk dat die moeilijkheidsgraad van de montage veel invloed gaat hebben op de prijs. Deze komt minimaal op zijn allerlaagst op 500 euro uit, maar je kunt rustig rekenen op een gemiddelde prijs tussen de 2.500 en 3.000 euro. Daarbij kunnen er uitschieters richting de 4.000 euro voorkomen. Voor het berekenen van de kosten nemen we een Volkswagen Golf van de derde generatie als voorbeeld.

De Auto Airco Specialist aan Autovisie weten dat we beter een andere Golf, eentje die geleverd werd met airco, kopen. De kosten voor installatie komen namelijk op 4.000 euro uit. Op de vraag of het überhaupt in kosten zou schelen als we een auto hadden die wel of niet optioneel met airco uit de fabriek kwam kregen we “nee” als antwoord. Tenzij je natuurlijk een gebruikt aircosysteem koopt en deze zelf installeert.

Daarnaast moet je je ook bedenken dat je nieuwe airco regulier onderhoud nodig heeft en de auto minder zuinig laat rijden. Dat laatste komt door het extra gewicht van de onderdelen en omdat de koeling zijn kracht direct van het motorblok haalt, waardoor hij dus harder moet werken.

Goedkoper dan airco?

Je weet nu dat een aftermarket-airco een dure bedoeling is, maar er zijn goedkopere alternatieven. Deze gaan niet zoveel zoden aan de dijk zetten als de echte airco, maar gaan je ook geen duizenden euro’s kosten. Bij Bol.com heb je bijvoorbeeld een klein ventilatortje dat je in je auto kunt inbouwen. Voor deze prijzen kun je al verwachten dat ze je niet gaan redden op een echt hete dag. Het blijft het bij warme lucht rondblazen, in plaats van de lucht echt afkoelen.