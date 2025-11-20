Deel dit: Share App Mail Tweet

Beruchte influencer wil zelf gecrashte Chiron repareren, Bugatti-CEO grijpt hoogstpersoonlijk in

Er is al enige tijd commotie rond de gecrashte Bugatti Chiron Pur Sport van influencer Alex Gonzalez. De Amerikaan lijkt het wrak nu zelf te willen repareren, maar dat vindt CEO Mate Rimac geen goed plan.

Gonzalez handelt op de beurs en heeft een groot onlinepubliek. Hij pronkt maar al te graag met zijn dure auto’s. Lamborghini’s, Porsche’s en Ferrari’s. Het kan de influencer niet gek genoeg. Gonzalez kon zich zelfs een Bugatti Chiron Pur Sport ter waarde van zo’n vier miljoen euro veroorloven, maar die heeft hij gecrasht. Hij doet zelf erg laconiek over de situatie.

Extreem hoge reparatiekosten

Wanneer een gewone Volkswagen Golf zo zwaar beschadigd raakt, wordt hij al gauw total loss verklaard. Bij auto’s van dit kaliber ligt dat anders. Door hun hoge waarde is restauratie vaak alsnog de moeite waard en kan de investering ruimschoots worden terugverdiend.

Het vergt in dit geval wel een erg grote investering, zo bleek toen YouTuber Mat Armstrong de auto inspecteerde voordat hij te koop zou worden aangeboden. Armstrong is bekend van zijn restauratievideo’s en had wel interesse in de Chiron. Hij kwam er al gauw achter dat de onderdeelprijzen enorm zijn. De bekende hoefijzergrille? 80.000 euro. Een motorkap kost 50.000 euro en een setje koplampen is nog véél duurder.

Bugatti Chiron Pur Sport op de zwarte lijst

Dat is echter niet het grootste probleem. Bugatti heeft deze specifieke auto op een zwarte lijst geplaatst en weigert vervangende onderdelen voor deze Chiron Pur Sport te leveren. Over het algemeen worden dergelijke hypercars enkel door de fabrikant zelf in ere hersteld en dat wil de Bugatti op deze manier afdwingen. Voor Armstrong reden om af te haken.

CEO Mate Rimac bemoeit zich

Gonzalez, die zijn kapotte Chiron terugkocht van de verzekeraar, liet het er niet bij zitten en plaatste een brutaal bericht op social media: “Bugatti, je hebt 24 uur om deze auto van de zwarte lijst te halen, of we zullen alle onderdelen zelf 3D-printen.” Dat wekte de interesse van CEO Mate Rimac, die hem een privébericht stuurde. Een deel daarvan heeft Gonzalez openbaar gemaakt.

“Je kunt geen onderdelen 3D-printen voor een Bugatti”, aldus Rimac, die overigens zelf een technische achtergrond heeft (en een dagelijks in deze oude Volkswagen rijdt). “Vermoedelijk zijn je versnellingsbak en koolstofvezel monocoque beschadigd, die zijn niet te printen. Datzelfde geldt voor lichtunits en het plaatwerk.”

Rimac biedt zijn hulp aan om de Chiron weer op de weg te krijgen. “Als de monocoque en versnellingsbak niet vervangen hoeven te worden, zal het een stuk minder kosten dan de meesten beweren.” Gonzalez zegt in gesprek te zullen gaan met Bugatti om te kijken of ze er samen uitkomen. “Maar als ze te veel in rekening willen brengen, zullen we alsnog zelf moeten gaan printen.” Het laatste woord is hier dus nog niet over gezegd.