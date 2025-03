Deel dit: Share App Mail Tweet

Benzine tanken in Duitsland of België: dit bespaar je vanuit jouw provincie

Tanken in Nederland is duur. In onze buurlanden, België of Duitsland, ben je al snel een tientje minder kwijt per tank benzine. Tot aan welke provincie heeft het zin om in een buurland benzine te gaan tanken? Autovisie zoekt het voor je uit.

Let wel, de prijs van benzine kan fluctueren en per tankstation verschillen. In dit artikel rekenen we met de huidige benzineprijs volgens de ANWB. Daarbij nemen we als voorbeeldauto een Volkswagen Golf 1.5 uit 2020. Deze heeft een 50 liter-tank en een WLTP-verbruik van 1 op 18,9.

Dit kost benzine in Duitsland

In Duitsland kost een liter E10-benzine 1,722 euro. Als je nog 5 liter benzine in de tank van jouw Golf over hebt, kun je voor 77,49 euro je auto voltanken. In Nederland ben je voor hetzelfde aantal liters 88,52 euro kwijt. Als je dichtbij de grens woont, bespaar je dus een tientje.

Gaan we kijken naar hoeveel kilometer lonend is om naar Duitsland te rijden om benzine te tanken, dan is dat 121 kilometer. Dit betekent dat je niet meer dan 60 kilometer van de grens af moet wonen. Zie in onderstaande tabel vanuit welke provinciale hoofdsteden het aantrekkelijk is om in Duitsland te tanken.

Hoofdstad Afstand enkele reis (km) Extra brandstofkosten route naar tankstation (Duitsland, €) Netto Besparing (€) Arnhem 15 2,70 +8,29 Amsterdam 125 22,78 -11,75 Rotterdam 140 25,51 -14,49 Den Haag 150 27,33 -16,31 Utrecht 100 18,22 -7,20 Middelburg 220 40,09 -29.06 Leeuwarden 190 34,62 -23,60 Groningen 90 16,40 -5,38 Assen 85 15,49 -4,46 Zwolle 75 13,67 -2,64 Lelystad 110 20,04 -9,02 Maastricht 35 6,38 +4,65

Tanken in België

In België is benzine nog goedkoper dan in Duitsland. Voor een liter E10-benzine betaal je aan de pomp 1.639 euro. Omdat het prijsverschil bij onze zuiderburen groter is, loont het al als je minder dan 85 kilometer van de grens woont om te gaan tanken in België.

Stad Afstand enkele reis (km) Extra brandstofkosten route naar tankstation (België, €) Netto Besparing (€) Arnhem 95 16,48 -1,72 Amsterdam 160 27,75 -13 Rotterdam 50 8,67 +6,09 Den Haag 65 11,27 +3,49 Utrecht 110 19,08 -4,32 Middelburg 50 8,67 +6,09 Leeuwarden 275 47,70 -32,94 Groningen 315 54,63 -39,87 Assen 300 52,03 -37,27 Zwolle 230 39,89 -25,13 Lelystad 190 32,95 -18,19 Maastricht 15 2,60 +12,16