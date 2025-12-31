Deel dit: Share App Mail Tweet

Benzine morgen duurder, dus vandaag nog tanken? ‘Ik zou het zeker niet doen’

Het kan zijn dat je vanaf 1 januari meer moet betalen aan de pomp, doordat de accijnzen op brandstof hoger worden. Toch is het niet aan te raden vandaag nog snel benzine te tanken.

Het is niet alleen de belasting op benzine die omhoog gaat. Ook de accijnzen op diesel en lpg stijgen. Hiermee wil de overheid een gat in de begroting dichten.

Afbouwen van accijnskorting

De overheid spreekt overigens liever niet over een accijnsverhoging, maar het afbouwen van een accijnskorting. De accijnzen werden in 2022 verlaagd nadat de Russische invasie in Oekraïne ervoor zorgde dat olie- en energieprijzen door het dak gingen.

De einddatum van dat accijnsvoordeel is al meermaals uitgesteld, maar de korting wordt per 1 januari 2026 toch echt verder teruggeschroefd. Het geld dat met deze accijnsverhoging vrijkomt, gaat naar het openbaar vervoer.

Wat betekent dit concreet? Per 1 januari stijgt de accijnzen op een liter benzine met 5,6 eurocent naar 84,5 eurocent. Bij diesel gaat het om 3,6 eurocent en bij lpg om 1,3 eurocent. In alle gevallen is het een accijnsstijging van zo’n 7 procent.

Nu nog benzine tanken is het niet waard

Reden om nu nog snel de auto vol te gooien? Nee. Op een volle tank benzine scheelt het hooguit zo’n 3 of 4 euro. Daarvoor de auto starten en naar een tankstation rijden, is het niet waard.

Bovendien is de prijs die je aan de pomp betaalt ook voor een flink deel afhankelijk van de ruweolieprijs, die is de laatste tijd aan het zakken. Het kan goed zijn dat die prijs de komende dagen verder zakt, waardoor je onderaan de streep helemaal niet voordeliger uit bent door nu te tanken.

Enorm veel belasting op brandstof

Wel lopen de prijsverschillen met andere Europese landen straks verder op. In Duitsland en met name België kost een volle tank je veel minder geld. Samen met Denemarken behoort Nederland zelfs tot de allerduurste landen in Europa om te tanken.

De btw wordt in Nederland bovenop de accijnzen gerekend, waardoor meer dan de helft van de literprijs rechtstreeks naar de staatskas rolt. Verschillende organisaties zoals de ANWB en Bovag pleiten dan ook voor het behoud van de accijnskorting zoals die in 2022 werd geïntroduceerd.