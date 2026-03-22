Benzine duur? Met deze AliExpress-kit maak je jouw oldtimer voor 8.900 euro volledig elektrisch

Voor oldtimers als de Volkswagen Kever mag je dan wel geen wegenbelasting betalen, rijden met klassiekers is door de hoge benzineprijs alsnog minder leuk geworden. Tenzij je jouw klassieker elektrificeert.

Het elektrificeren van oude auto’s wordt vaker gedaan. Veelal wordt er gebruikgemaakt van techniek van Tesla’s of Nissans Leaf.

Volkswagen Kever elektrisch voor 9.000 euro?

Op AliExpress vinden we echter een kit waarmee je voor veel minder geld jouw Volkswagen Kever kunt ombouwen tot een elektrische auto. Het Chinese bouwpakket bestaat uit een accu van 144 volt en een elektromotor die goed is voor 27 pk en 120 Nm aan koppel. Met de kit zou je een topsnelheid van 90 km/h moeten halen.

Gezien het kleine accupakket en de lage prijs van nog geen 9.000 euro kun je dit niet zien als serieuze EV-ombouw. In de advertentie wordt ook niet vermeld wat de actieradius is na installatie. Kortom, je hebt geen idee wat je krijgt. Daarbij moet dit alles ook goedgekeurd worden door de RDW.

Jaap heeft een oldtimer die omgebouwd is naar een volledig elektrische variant. Zijn oudste zoon Lars kwam erachter hoe dat ook fout kon gaan. In onderstaande video legt Jaap uit dat een van de oldtimer-EV’s spontaan is ontbrand.