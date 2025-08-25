Deel dit: Share App Mail Tweet

Benzine duur? Gijs maakt zelf brandstof van plastic afval

De aanstaande accijnsverhoging van 1 januari 2026 maakt benzine en diesel fors duurder. Daarom worden Nederlanders creatief en gaan ze in het buitenland tanken of nemen ze vaker de fiets. Gijs pakt het anders aan. Hij maakt brandstof van plastic afval.

Diesel maken van plastic afval, het lijkt te mooi om waar te zijn. Toch is het niet extreem ingewikkeld en wordt de techniek vaker toegepast als brandstof schaars is, bijvoorbeeld tijdens oorlogen of andere noodsituaties.

Zelf brandstof maken

Gijs liet eerder in de Autovisie-rubriek Uw Garage zien hoe hij de brandstof maakt. Hij stopt plastic afval in een vat en zorgt ervoor dat er geen zuurstof bij kan. Vervolgens wordt dit verhit. Doordat er geen zuurstof bij het plastic komt kan het niet verbanden, maar verdampt het. De vloeistof die vervolgens ontstaat kan gebruikt worden als diesel.

(Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak)

(Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak) (Afbeelding: Arno Lingerak)

Dit lijkt wellicht milieuvriendelijk, maar dat is het bepaald niet. Tijdens het proces komen meerdere schadelijke stoffen vrij en het plastic kan beter gerecycled worden. Daarbij zullen veel auto’s niet of niet goed rijden op de brandstof. Zoals te zien in de video rijdt Gijs met een oude Volvo met een ouderwetse dieselmotor. Net als rijden op frituurvet is het voor veel auto’s geen goede optie.