Bentley zet EV-plannen op laag pitje, trekt stekker uit elektrische Bentayga

De volgende generatie Bentayga wordt in 2028 onthuld en krijgt een plug-in hybride-aandrijflijn. Het model wordt dus geen volledig elektrische SUV, zoals Bentley eerst van plan was.

Vier jaar geleden kondigde Bentley aan tussen 2025 en 2030 vijf elektrische modellen te zullen introduceren. Dit als onderdeel van zijn Beyond 100-strategie. Het merk heeft die plannen echter in de ijskast gezet en gaat zich richten op plug-in hybrides in plaats van EV’s.

Nieuw elektrisch platform uitgesteld

De ingrijpende herziening van Bentley’s productplanning is het gevolg van de beslissing van Porsche om een nieuw elektrisch platform uit te stellen, omdat de vraag naar premium-EV’s afneemt. Bentley-topman Frank-Steffen Walliser is van mening dat plug-in hybridetechniek voor zijn bedrijf de beste overbrugging is in de aanloop naar 2035, wanneer – volgens de huidige wetgeving – alle nieuwe auto’s die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht en negentig procent van die in de Europese Unie volledig elektrisch moeten zijn.

Eerste elektrische Bentley toch dit jaar

Het besluit van Bentley om op de regeneratie rem te trappen heeft geen invloed op de introductie van zijn eerste EV-model, dat vooralsnog door het leven gaat als Luxury Urban EV en in de tweede helft van dit jaar zal worden onthuld.

De tweede elektrische Bentley zal pas na 2030 verschijnen, aldus Walliser.

Nieuwe Bentayga verschijnt in 2028

Twee jaar daarvoor is het de beurt aan de nieuwe Bentayga. De huidige is al jaren het bestverkochte model van Bentley en was vorig jaar goed voor bijna de helft van alle verkopen. De grote, luxe SUV kwam in 2015 op de markt en kreeg in 2020 een ingrijpende facelift.

Zijn opvolger zou volledig elektrisch worden en gebruikmaken van Porsche’s Sport-versie van het geavanceerde Scalable Systems Platform (SSP) van de Volkswagen Groep. Porsche heeft vorig jaar echter besloten om de introductie ervan uit te stellen tot ergens na 2030. Een besluit dat de fabrikant niet alleen 1,8 miljard euro heeft gekost, maar Bentley er ook toe gedwongen heeft om zijn productplanning om te gooien.

Als gevolg daarvan zal de tweede generatie van de Bentayga overstappen op het Premium Platform Combustion (PPC) van de aankomende Audi Q9 en de nieuwe Porsche Cayenne met brandstofmotor. Walliser ziet er de voordelen van in. “Op deze manier hoeven we onze klanten niet te dwingen om over te stappen op de elektrische auto.” Want de Bentley-CEO moet toegeven dat de vraag er op dit moment nog niet is.

De PPC-architectuur is ontworpen om plaats te bieden aan zes- of achtcilindermotoren, al dan niet gekoppeld aan een nieuw plug-in hybridesysteem, dat garant moet staan voor een grotere elektrische actieradius dan de huidige Bentayga PHEV haalt (50 kilometer). Naar verluidt wordt de volgende Bentayga gelanceerd met een geëlektrificeerde 3,0-liter V6 en ruim 450 pk. Daarmee is het model ongeveer even sterk als de Bentayga PHEV nu.

Brandstof-Bentley zonder elektrificatie blijft

Toch zal Bentley ook brandstofmotoren zónder elektrische ondersteuning blijven aanbieden, zo bevestigt Walliser, bijvoorbeeld op de belangrijke Amerikaanse markt. In Europa zullen alle Bentleys geëlektrificeerd zijn, met uitzonder van speciale, gelimiteerde modellen.

Ook nieuwe plug-in hybridetechniek andere modellen

Na de Bentayga zal ook de rest van het leveringsprogramma, dat bestaat uit de Continental GT, Continental GTC en Flying Spur, worden uitgerust met de volgende generatie plug-in hybridetechniek. Om dat te kunnen realiseren, zullen de auto’s echter moeten worden overgezet van hun huidige MSB-platform (Modularer Standardantriebsbaukasten) naar de nieuwe PPC-architectuur.

Aangezien de Continentals en de Flying Spur net in 2024 zijn vernieuwd, verwachten we de volgende generaties pas tegen het einde van het decennium.