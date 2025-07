Deel dit: Share App Mail Tweet

Bentley doet wat ze bij Ferrari niet durven: een auto rose spuiten

Bij Ferrari vinden ze zichzelf altijd nét iets te belangrijk. Zo wil de fabrikant niet meer dat kopers hun nieuwe auto een te opzichtige kleur geven. Bij Bentley maken ze zich daar echter totaal niet druk om. Zoals dat hoort bij een luxemerk.

Personalisatie is voor premiumproducenten een ware goudmijn. Vandaar dat ze er allemaal een speciale afdeling voor hebben: Aston Martin Q, Ferrari Tailor Made, McLaren Special Operations, Porsche Exclusive en Bentley Mulliner.

Geen ‘opzichtige’ kleuren bij Ferrari

Zolang je maar betaalt, kan er van alles op het gebied van kleur, afwerking en zelfs unieke modellen. Bij Ferrari vinden ze nu dat er te veel klanten zijn zonder smaak, die hun Tailor Made-creaties te ‘opzichtig’ aankleden. Want Ferrari’s staan van oudsher natuurlijk bekend om hun subtiliteit…

“We gaan geen rare auto’s maken”, zei topman Benedetto Vigna begin dit jaar tegen The Telegraph. “We moeten de waarden en de identiteit van het merk goed beschermen. En niet alle combinaties vallen in de smaak bij potentiële tweede kopers.”

Unieke, rose Bentley Bentayga

Onzin, denken ze bij Bentley. En terecht. Via Mulliner zijn er 46 miljard kleurencombinaties beschikbaar en daar maakte recent een Amerikaanse klant gretig gebruik van. Een trouwe Bentley-koper wilde graag een Bentayga Extended Wheelbase in Candy Pink, dus creëerde Mulliner er een.

Is-ie mooi? Is-ie niet mooi? Daar valt over te twisten; als de klant er maar blij mee is. Bovendien is het een keer wat anders dan de zoveelste grijze of zwarte Bentayga. En in dit segment maakt de inruilwaarde toch niet uit.

Het standaardpalet van Mulliner bevat 111 exterieurkleuren en daar zit deze kleur rose niet bij, dus heeft de afdeling die in overleg met de koper samengesteld. Hoeveel dat heeft gekost, is niet bekend, maar bij Porsche ben je voor een volledig eigen kleur 24.516 euro kwijt. Oef!