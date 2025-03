Deel dit: Share App Mail Tweet

Bentley begrijpt het begrip keuzestress niet! Biedt 46 miljard opties

Het samenstellen van een Bentley zou bij ons een gebed zonder einde zijn, want we zouden gek worden van de keuzestress. Het aantal beschikbare opties is namelijk verbijsterend.

We hadden niet het idee dat het nodig was, maar Bentley heeft het aantal personalisatiemogelijkheden voor de Continental GT nóg verder is uitgebreid. Daarmee komt de luxefabrikant in totaal op 46 miljard mogelijke combinaties.

Mulliner-divisie van Mulliner

Met personalisatie verdienen premiummerken goud geld. BMW heeft Individual, Porsche heeft Exclusive en Bentley heeft Mulliner. De Britse luxefabrikant laat weten dat één op de vier nieuw verkochte auto’s de deur uit gaat met Mulliner-opties.

Pinstripe op de spiegels

Voor de Continental GT heeft Bentley nu allerlei nieuwe mogelijkheden gelanceerd. Zo was een pinstripe op de flanken altijd al mogelijk, maar nu kan die zelfs worden aangebracht op de spiegels, de dorpels en de frontspoilerlip.

Wielen in meerdere kleuren

Ook kunnen kopers er nu voor kiezen om de lichtmetalen wielen van hun auto uit te voeren in andere kleuren dan zilver, grijs en zwart. Sterker nog, via Mulliner is het nu zelfs mogelijk om wielen in twee kleuren te laten uitvoeren, mét of zonder pinstripe.

Tureluurs van de opties

Eigenlijk zou Bentley mensen in dienst moeten nemen die auto’s voor klanten configureren. Een soort personal shoppers, die algemene verzoeken kunnen omzetten in een stijlvolle combi. Gewoon om te voorkomen dat kopers helemaal tureluurs worden van de wereld aan opties.