Ben je vergeetachtig? Dan kan deze gloednieuwe BMW je een fikse verkeersboete opleveren
Dit is de nieuwe BMW M2 met M Performance Track Kit. En omdat-ie op een haar na illegaal is, moet je goed opletten als je ermee de openbare weg op gaat. Want als je iets vergeet, kan dat je geld kosten.
De M Performance Track Kit is beschikbaar voor de BMW M2 CS. Die is met een vermogen van 530 pk en 650 Nm koppel flink sterker dan de ‘gewone’ M2, die tot 480 pk en 600 Nm komt. De CS is alleen met een automaat leverbaar en heeft onder meer een scherper afgesteld onderstel en aangepaste remmen.
Achtervleugel BMW M2 is nét legaal
Omdat BMW weet dat klanten hun CS ook weleens meenemen naar het circuit, heeft het merk deze Track Kit ontwikkeld.
Die bestaat onder meer uit een handmatig te verstellen frontsplitter, competitiedempers, extra luchtgeleiding naar de oliekoeler, een instelbare rijhoogte en een grote achterspoiler.
De vleugel is nét straatlegaal. In zijn normale stand valt hij binnen de afmetingen van de auto, maar wie hem 5 centimeter naar achteren zet, in de racestand, mag er niet de weg mee op.
Met andere woorden: als je van het circuit komt en naar huis wil rijden, moet je niet vergeten om de spoiler terug te zetten.
Kost in Duitsland ruim 23.000 euro
De M Performance Track Kit is vanaf juli te koop voor de BMW M2 CS. Wat het pakket in Nederland kost, is nog niet bekend. In Duitsland kost het 23.500 euro, exclusief belastingen én installatie. Dus als je daar geld op wil besparen, moet je zelf met de schroevendraaier in de weer.
Lees ook:
Ook interessant
-
De verkoopcijfers van dit Italiaanse merk bereikten in 2025 een nieuw dieptepunt
-
Deze occasion wil je: In de jaren negentig versloeg deze gezinsauto Porsche 911’s bij het stoplicht
-
Met deze occasion kun je betaalbaar goed voor de dag komen
-
Luxe Bentley-concurrent kost nu door giga-afschrijving 20.000 euro
-
Dit is de populairste occasion van Nederland en dat heeft een goede reden, maar is hij ook de beste?
-
Lamborghini legt elektrische auto op het hakblok! ‘Vraag ernaar is zo goed als nul’
-
Deze occasion ziet er erg chique uit, terwijl hij slechts 9.000 euro kost
-
Ken jij deze occasion al? Het is een sportauto van Renault met middenmotor, die bovendien heel zeldzaam is
-
Met deze representatieve auto heb je een no-nonsense occasion, maar pas wel goed op
-
Op het randje of helemaal goed? Nieuwe Audi RS 5 heeft 639 pk en laat alle subtiliteit varen
-
Met deze sportieve occasion haal je gegarandeerd een pretmachine in huis
-
Deze Mercedes met Pagani-V12 is de stoerste nieuwe auto van het moment