Ben je vergeetachtig? Dan kan deze gloednieuwe BMW je een fikse verkeersboete opleveren

BMW M2 CS
(Afbeelding: BMW)

Dit is de nieuwe BMW M2 met M Performance Track Kit. En omdat-ie op een haar na illegaal is, moet je goed opletten als je ermee de openbare weg op gaat. Want als je iets vergeet, kan dat je geld kosten.

De M Performance Track Kit is beschikbaar voor de BMW M2 CS. Die is met een vermogen van 530 pk en 650 Nm koppel flink sterker dan de ‘gewone’ M2, die tot 480 pk en 600 Nm komt. De CS is alleen met een automaat leverbaar en heeft onder meer een scherper afgesteld onderstel en aangepaste remmen.

Achtervleugel BMW M2 is nét legaal

Omdat BMW weet dat klanten hun CS ook weleens meenemen naar het circuit, heeft het merk deze Track Kit ontwikkeld.

BMW M2 CS
(Afbeelding: BMW)

Die bestaat onder meer uit een handmatig te verstellen frontsplitter, competitiedempers, extra luchtgeleiding naar de oliekoeler, een instelbare rijhoogte en een grote achterspoiler.

De vleugel is nét straatlegaal. In zijn normale stand valt hij binnen de afmetingen van de auto, maar wie hem 5 centimeter naar achteren zet, in de racestand, mag er niet de weg mee op.

BMW M2 CS
(Afbeelding: BMW)

Met andere woorden: als je van het circuit komt en naar huis wil rijden, moet je niet vergeten om de spoiler terug te zetten.

Kost in Duitsland ruim 23.000 euro

De M Performance Track Kit is vanaf juli te koop voor de BMW M2 CS. Wat het pakket in Nederland kost, is nog niet bekend. In Duitsland kost het 23.500 euro, exclusief belastingen én installatie. Dus als je daar geld op wil besparen, moet je zelf met de schroevendraaier in de weer.

BMW M2 CS
(Afbeelding: BMW)
BMW M2 CS
(Afbeelding: BMW)
BMW M2 CS
(Afbeelding: BMW)

