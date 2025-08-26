Ben je kaal? Dan is deze speciale BMW voor jou gemaakt
Kale mensen hebben nooit een bad hair day, hoeven geen geld uit te geven aan shampoo en kunnen met het dak open de topsnelheid van deze BMW G4M Bi-Turbo van G-Power rijden.
Touren in een cabrio is heerlijk, maar boven de 90 km/h is het met name in kleinere cabrio’s niet altijd een pretje. Het windgeruis neemt toe en jouw kapsel lijkt binnen de kortste keren op dat van een lama.
Speciale BMW kan 330 km/h met dak open
Ga je met deze exclusieve BMW zijn topsnelheid rijden, dan bestaat er een kans dat een deel van jouw haren wegwaait. De G-Power G4M Bi-Turbo is namelijk voorzien van een 3,0-liter zes-in-lijn die door aangepaste software 720 pk en 850 Nm aan koppel levert. Fors meer dan de BMW M4 Competition standaard heeft.
Hot hatch met modern uiterlijk is nu een betaalbare occasion
Door het extra vermogen ligt de topsnelheid nu op 330 km/h. Je kunt dit zelfs op het dak open halen.
Naast meer vermogen en een hogere topsnelheid heeft de tuner ook de motorkap vervangen door een agressiever exemplaar en beschikt de BMW M4 nu over een andere uitlaat, grille en wielen waar menig lowrider-eigenaar aan de West Coast jaloers op zou zijn. Maar of ze zo mooi staan onder de BMW…
Typisch Nederlands? Porsche 718 Cayman GT4 RS Tulp | Sjoerds Weetjes 466
Het prijskaartje van de aanpassingen is 35.700 euro in Duitsland. Dat is nog zonder M4 Competition Cabrio. Die kost in Nederland net geen 190.000 euro. Overigens heeft tuner Manhart de M4 ook al aangepakt.
M4 CS vs. Mustang Dark Horse
In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst je mee in de BMW M4 CS die hij vergelijkt met de Ford Mustang Dark Horse. Welke auto is het leukst?
