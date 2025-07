Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Beloofde goedkope Tesla gewoon een Model Y’, geeft Musk toe

Komt Tesla nou met een goedkoop instapmodel of niet? De geruchten gaan al jaren, maar nu hebben we antwoord. Ja, er komt een betaalbaardere Tesla, zo bevestigt topman Elon Musk, maar dat is geen nieuwe, compacte auto, maar gewoon een Model Y.

Het is letterlijk wat Elon Musk gisteren zei: “Het is gewoon een Model Y.” Je ziet hem in gedachten zijn schouders erbij ophalen, alsof hij zelf ook wel doorheeft wat voor enorme anticlimax de aankondiging is.

Geen nieuwe model, maar uitgeklede Model Y

Tesla beloofde jaren geleden al met een 25.000 dollar kostende auto te komen en heeft zelfs een schets laten zien van een compacter model dan de Model 3, die in de media al snel Model 2 werd genoemd.

Zo’n auto wordt de goedkopere Tesla dus niet. Het wordt een uitgeklede Model Y, met waarschijnlijk een minder grote batterij, een lager vermogen en mogelijk een kalere uitrusting.

Wat de nieuwe instap-Model Y gaat kosten? Dat heeft Musk niet bekendgemaakt. In de Verenigde Staten begint de Model Y nu bij 44.990 dollar. In Nederland kost-ie minimaal 45.990 euro.

Tesla-verkopen door toenemende concurrentie

Dat de nieuwe auto een uitgeklede versie van de Model Y is, scheelt Tesla ontwikkelingskosten, maar kan ook een potentieel probleem zijn.

Het Amerikaanse merk heeft te maken met drastisch afnemende verkopen, niet alleen vanwege de rare fratsen van topman Musk, maar ook door toenemende concurrentie een vrij oude leveringsprogramma.

De Model S en Model X zijn dertien respectievelijk tien jaar oud. De veel populairdere Model 3 is nu acht jaar oud en de Model Y kwam vijf jaar geleden op de markt.