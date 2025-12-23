Deel dit: Share App Mail Tweet

België in de ban van alcoholcontrole-app: “Enige doel is geld verdienen door mensen dronken te laten rijden”

Een app genaamd Trapspotter houdt de gemoederen in België bezig. Automobilisten die gedronken hebben kunnen namelijk met de nieuwe applicatie alcoholcontroles zien en zo vermijden. Vlaamse verkeersorganisatie VIAS laat aan VRT weten: “Het enige doel is om geld te verdienen door mensen dronken te laten rijden.”

Alcohol in het verkeer is een groeiend probleem. Zo zijn er in de eerste 11 maanden van dit jaar meer mensen gepakt voor rijden onder invloed dan in heel vorig jaar.

Alcoholcontrole-app Trapspotter

Bij VIAS zijn ze absoluut niet blij met de app die informatie over controles van verschillende apps middels AI bundelt tot een lijst met controles. Apps die controles aangeven kennen we in Nederland en België al, maar een die voor vertrek specifiek alcoholcontroles uit kan lichten, was er nog niet. Ook werkt de AI-integratie middels een Whatsapp-account en hoef je dus geen app te downloaden.

Oprichter Vincent Parisis vindt echter dat de app juist een positief effect kan hebben op de verkeersveiligheid omdat bestuurders er zo aan herinnerd worden dat er controles zijn. Ze zouden dan schrikken en niet met teveel alcohol op achter het stuur stappen. Toch is het onvermijdelijk dat Trapspotter door een groep gebruikt zal worden die met een slok gaat rijden

Niet in Nederland

De Belg biedt Trapspotter de eerste twee weken gratis aan en vraagt daarna 3,95 euro per maand. In Nederland werkt de applicatie niet en soortgelijke apps die specifiek op drugs- en alcoholcontroles gericht zijn, kennen we hier niet.