Belg rijdt in zes jaar 300.000 kilometer met Bentley Continental GT W12: dit heeft hem dat aan benzine gekost

Als je echt heel veel rijdt en je kilometers comfortabel wil afleggen, dan begrijpen we heel goed dat de keuze op een Bentley valt. Toch is het opvallend dat deze Belg in zes jaar tijd 300.000 kilometer met zijn Bentley Continental GT W12 reed.

Velen zouden met zo’n dure auto niet zoveel rijden. De afschrijving valt namelijk niet mee. Overigens zijn er wel vaker liefhebbers die financiële adviezen in de wind slaan en gewoon lekker onbeperkt met hun auto rijden. Zo stond er eerder een Alpine A110 te koop waar meer dan 40.000 kilometer per jaar mee is gereden.

300.000 kilometer met een Bentley Continental GT

Het mooiste van het verhaal is nog wel dat de Belg voor de grootste motorisering heeft gekozen die in de snelle luxeauto leverbaar is. Het is de bekende 6,0-liter W12 die goed is voor 635 pk en 900 Nm aan koppel. Overigens is het ook nog een speciale versie van de Bentley Continental GT, een Number 9 Edition, waarvan er 100 zijn gemaakt ter ere van de Bentley Blower uit 1930.

Bentley Maastricht plaatst een foto met de fanatieke eigenaar. Hij kreeg de auto in 2019 en reed dus in zes jaar tijd 300.000 kilometer. Overigens heeft dit de bestuurder niet alleen een fors bedrag aan afschrijving gekost – de auto heeft in Nederland een nieuwprijs van meer dan 350.000 euro – maar ook aan benzine.

Dit kostte het aan benzine

Stel de eigenaar heeft het gemiddelde WLTP-benzineverbruik van 13,7 liter op 100 kilometer gehaald, en gemiddeld 1,65 per liter betaald (ongeveer de gemiddelde benzineprijs in België van de afgelopen zes jaar), dan heeft de Bentley meer dan 67.815 euro aan benzine opgedronken.

Ongetwijfeld is er in praktijk meer uitgegeven omdat het WLTP-brandstofverbruik vaak niet gehaald wordt en omdat soms op duurdere plekken is getankt. Daarbij is het onderhoud aan een Bentley ongetwijfeld niet goedkoop.

Volgens het bericht van Bentley Maastricht gaat de Belg zijn auto nog niet verkopen. “Proost en op naar de 400.000 kilometer”, staat onder de foto’s.

https://www.instagram.com/reel/DReeQ73DHO4