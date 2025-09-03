Deel dit: Share App Mail Tweet

Belasting Amsterdam omhoog door elektrische vuilniswagens

Het is nog maar de vraag of de gemeente Amsterdam in 2030 zelf volledig elektrisch rijdt. Waar burgers wel op kunnen rekenen, is dat hun afvalstoffenheffing zal stijgen door de komst van elektrische vuilniswagens.

Terwijl ondernemers nu al te maken hebben met uitstootvrije zones, wankelt de ambitie van de gemeente om in 2030 zelf emissievrij te zijn. Er zijn tal van uitdagingen, schrijft wethouder Hester van Buren (Bedrijfsvoering) in een update aan de gemeenteraad. Overigens mag je met de meest vervuilende diesel wel het stadscentrum in.

Elektrische vuilniswagen

Scooters en personenauto’s zijn al bijna allemaal elektrisch, maar grotere voertuigen vaak nog niet. Van Buren noemt onder meer de laadinfrastructuur en aanbestedingstermijnen als oorzaak. Ook wijst de wethouder naar de markt, waarop sommige voertuigen nog niet elektrisch worden aangeboden. Sleepwagens bijvoorbeeld.

Het wordt ’spannend’ of op alle gemeentewerven genoeg laadcapaciteit beschikbaar zal zijn in 2030. Van elf is nu al bekend dat die pas na het deadlinejaar voldoende vermogen zullen hebben. Verder concurreren de laadpalen op sommige locaties met de komst van elektrische warmtepompen, die nodig zijn om panden van het gas af te halen. Daarom kijkt Van Buren naar alternatieven. “Denk aan batterijen, aggregaten en extern laden.”

Daarnaast zijn er zorgen over de brandveiligheid. Vanwege het risico dat een loods vol elektrische voertuigen in brand vliegt, is de gemeente mogelijk meer kwijt aan verzekeringen en de aanpassingen aan de stallingen.

Afvalstoffenheffing gaat omhoog in Amsterdam

Door de komst van meer elektrische vuilniswagens en veegvoertuigen zal de afvalstoffenheffing vanaf 2026 stijgen. Omdat de gemeente het hele wagenpark wil elektrificeren, nemen die kosten tot 2030 verder toe. Wethouder Van Buren hoopt de stijging van de lokale heffing beperkt te houden. Nu is die jaarlijks 352 euro voor alleenstaanden en 469 euro voor grotere huishoudens.

“De ambitie is stevig gesteld”, aldus Van Buren. Ze is blij dat de aanbesteding van de elektrische afval- en schoonmaakwagens is gelukt en kijkt uit naar de inzet. “Voor het vervolg hangt veel af van de tijdige beschikbaarheid van voertuigen en laadvoorzieningen op de markt en lokale oplossingen voor het netcongestieprobleem.” De ontwikkelingen komend jaar moeten leren ’of de ambitie realistisch is’. “Duidelijk is dat de stappen richting 2030 ingewikkelder worden.”

Vorig jaar daalde de uitstoot 17 procent door de overstap op elektrische voertuigen en het gebruik van ’transitiebrandstof’.