Belangrijkste Alfa Romeo uitgesteld en de reden ben jij

Volgens persbureau Reuters is de kans groot dat de opvolger van de huidige Alfa Romeo Stelvio langer op zich laat wachten. Dit komt doordat jij geen elektrische auto koopt.

De Stelvio kwam in 2017 op de markt en is dus inmiddels al acht jaar in productie. Zijn opvolger zou eind dit jaar geïntroduceerd worden.

Voor de nieuwe Alfa Romeo Stelvio zou het merk maar op een soort aandrijflijn focust hebben: elektrisch. Omdat jij, net als een groot deel van de Europeanen, geen elektrische auto koopt, moeten ze nu nog een andere aandrijflijn in de neus van de SUV lepelen.

Volgens bronnen binnen Alfa Romeo is het merk nu bezig om ook een hybride-variant van de nieuwe Stelvio te ontwikkelen. Hierdoor wordt de lancering mogelijk uitgesteld. Aanvankelijk was het plan om de nieuwe SUV in het eerste kwartaal van 2026 al te verkopen. Het nieuws wordt vooralsnog niet bevestigd door het merk noch de moederfabrikant.

De verwachtingen voor de nieuwe Alfa Romeo Stelvio zijn hoog. Niet alleen wat betreft uiterlijk is hij een graag geziene gast, ook zijn rijeigenschappen zijn erg goed. In onderstaande video zie je hoe het sportiefste en stugste model presteert.