Bekend middenklassemerk komt plots met budget-Range Rover

Dit lijkt misschien op de nieuwste Range Rover, maar dat is het niet. Het is de nieuwe Kia Telluride en die kost slechts een fractie van de real deal.

De Kia wattes? Wellicht heb je nog nooit van de Telluride gehoord. Niet zo vreemd, want het model wordt bij ons niet geleverd. Toch zetten we de Telluride even in de spotlight om de gelijkenissen met Range Rover uit te lichten.

Kia Telluride doet sterk denken aan Range Rover

Allereerst de lengte. Het slagschip meet zo’n dan 5,05 meter in lengte, net als de huidige Range Rover. Dat maakt hem nog forser dan de elektrische EV9, de grootste Kia die we in Europa kennen.

Anders dan de EV9, kent de Telluride geen volledig elektrische aandrijflijn. Kia heeft nog niet officieel heeft aangekondigd welke motoren voorin de enorme SUV terechtkomen, maar de keuze zal hoogstwaarschijnlijk bestaan uit een 3,5-liter V6 en een sterkere 2,5-liter viercilinder met hybridetechniek. Dat zijn immers de motoropties in de ons eveneens onbekende Hyundai Palisade, waarmee de Telluride zijn technische basis deelt.

De gelijkenissen met de Range Rover gaan overigens verder dan enkel zijn formaat. Het zijaanzicht, de grille en met name de achterlichten lijken wel heel sterk geïnspireerd op de Britse luxe-SUV. Wel geeft Kia zijn Telluride met zwarte bumpers en wielkastranden, oranje sleepogen en ruige wielen een iets stoerdere uitstraling. Vanbinnen oogt de SUV juist behoorlijk luxueus.

Veel goedkoper

Nog een verschil met de Range Rover is de prijsstelling van deze Kia. Hoewel de Koreaanse autobouwer nog niet heeft laten weten wat de exacte prijs in de Verenigde Staten gaat zijn, wordt verwacht dat de enorme SUV zal starten bij nog geen 40.000 dollar. Omgerekend is dat zo’n 35.000 euro. Een kale Range Rover kost je in Amerika meer dan 113.000 dollar. In Nederland kost een Range Rover zonder opties al meer dan anderhalve ton.

Dan is 35.000 euro voor deze enorme Kia zo gek nog niet. Voor dat geld zouden wij deze Telluride maar al te graag in de Nederlandse prijslijst zien staan. Helaas voorkomt ons belastingklimaat dat een dergelijke kolos met zescilinder ooit via de officiële kanalen het Nederlandse wegennet zal bereiken. De bpm op een auto met dit soort motoren zou de prijs van deze auto al gauw verdubbelen of zelfs verdriedubbelen. Bpm is ook de reden dat deze Toyota’s om te janken zijn.

Schaamteloze copycats

