Bedenk je iets beters dan Puma en Kuga? Dan wil Ford jou 2 ton betalen
Laten we het officiëler zeggen: Ford zoekt geen naamspecialist, maar een Nomenclature Strategist, die verantwoording aflegt aan de Director of Global Nomenclature. Klinkt goed, nietwaar? En het salaris is ook prima.
Ford schrijft het op LinkedIn heel ingewikkeld op, maar wat je als Nomenclature Strategist doet, is vrij simpel. Je bent samen met een team van specialisten verantwoordelijk voor het bedenken van nieuwe autonamen.
Geen Fiat Croma-situaties
Nou moeten we daar niet te makkelijk over denken, want er komt veel bij kijken. Een autonaam moet beschikbaar zijn (niet vastgelegd door iemand anders), geen rare of grappige betekenis hebben (zoals Fiat Croma in Nederland) en bij de strategie van Ford passen.
Wat is de strategie van Ford?
Die strategie lijkt overigens vrij eenvoudig, want in de Verenigde Staten beginnen alle SUV’s met een E (Escape, Explorer, Expedition), behalve de Mustang Mach-e, die weer in de paardenhoek zit (Mustang, Bronco).
In Nederland lijkt het gewoon een zooitje te zijn, met elektrische modellen die de ene keer Gen-e heten, dan weer Mach-e en soms helemaal geen toevoeging krijgen. De typeaanduidingen gaan ook alle kanten op, want wij zien geen lijn in: Puma, Kuga, Capri, Explorer, Mustang Mach-e, Bronco, Mustang, Tourneo.
Mustang Dark Horse van de zaak
Hoe dan ook, wat moet je kunnen om Nomenclature Strategist te worden? Ford eist een hbo-opleiding (bachelor) of voldoende werkervaring (minimaal acht jaar!). Al schrijven ze daarna dat het beter is als je een master hebt. Grappig: je moet ruimdenkend zijn, staat er, dus vallen Trump-stemmers sowieso al af.
Oh, en dat salaris waar we het over hadden… Dat ligt tussen de 112.000 en 212.000 dollar per jaar. En je krijgt nog korting ook als je besluit een Ford aan te schaffen of te leasen. Dus zouden wij het wel weten: een Mustang Dark Horse.
