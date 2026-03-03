Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit piepkleine auto-onderdeel zorgt ervoor dat stalkers jouw doodeenvoudig kunnen vinden

Bandenspanningssensoren lijken zo onschuldig. Het enige wat ze doen is waarschuwen voor een te lage druk in de banden van je auto, zodat je bij een tankstation kunt stoppen voor wat perslucht. Echter blijkt nu uit onderzoek dat de sensoren een potentieel veiligheidsrisico vormen.

Experts van het Spaanse Institute IMDEA Networks hebben ontdekt dat bandenspanningssensoren niet alleen informatie over de bandenspanning verzenden, maar ook een uniek identificatienummer. En dat gebeurt niet versleuteld.

Signaal is gemakkelijk op te vangen

Het signaal van de sensoren is gemakkelijk op te pikken met een goedkoop ontvangertje, tot een afstand van wel 50 meter. De onderzoekers wisten zo informatie van 6 miljoen sensoren te onderscheppen, die ze aan ruim 20.000 auto’s konden koppelen. Het lukte ze zelfs om te bepalen om wat voor auto’s het ging.

Versleutelen van bandenspanningssensoren

Wat kwaadwillenden hiermee zouden kunnen doen? Bewegingspatronen in kaart brengen bijvoorbeeld en uitvinden waar iemand woont. De oplossing zou zijn om de data van de bandenspanningssensoren te versleutelen, zoals al gebeurd met de andere signalen die een auto uitzendt.

Al is dat natuurlijk geen oplossing voor de vele miljoenen voertuigen die al met die sensoren rondrijden. Bovendien zou de industrie dan met regelgevers moeten samenkomen om een standaard af te spreken voor de encryptie.