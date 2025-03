Deel dit: Share App Mail Tweet

Baanbrekend of onnodig? BYD laat een 1000-volt boordnet zien

Dat Chinese fabrikanten goed zijn in accu’s en elektrische platformen bouwen, weten we inmiddels wel. Nu melden verschillende Chinese media dat BYD bezig is met een 1000-volt boordnet. Is dat wel zo baanbrekend als het lijkt?

Wat zegt het voltage van het boordnet? Het voltage geeft de nominale spanning aan waarmee de elektrische systemen van een auto werken. Dit betekent niet dat de spanning altijd exact dit getal is, maar het is de richtlijn voor de gebruikelijke werkspanning.

Boordnet?

400 volt zien we het vaakst bij elektrische auto’s en 800 volt is al voor de snelle jongens weggelegd. Hoe hoger het voltage, hoe sneller een accu kan op- en ontladen. Kortom, hoe hoger het getal, hoe sneller de auto kan zijn en hoe sneller de accu in theorie vol gaat. Let wel, dit geldt met name voor DC-laden, gelijkstroom.

Voordelen 1000 volt

Daarbij heeft een hoog voltage nog een paar belangrijke voordelen. Zo treedt er minder warmteverlies op en kunnen er dus dunnere kabels gebruikt worden. Dit komt doordat bij een hoger voltage dezelfde hoeveelheid vermogen (kW) met een lagere stroomsterkte (ampère) kan worden overgedragen. Hierdoor kan het gewicht van een EV wellicht iets omlaag worden gebracht.

Een ander voordeel is dat de platforms met hogere spanning naar verwachting een langere levensduur hebben. Dit is overigens wel van veel andere zaken afhankelijk.

300 kilometer in 5 minuten met het BYD-platform

Hoe groot de vooruitgang van 800 naar 1000 volt is, moet nog maar blijken. Volgens het Chinese AutoPixel kunnen de aanstaande BYD’s op het nieuwe platform tot wel 300 kilometer laden in 5 minuten. Dit zou momenteel enkel haalbaar zijn met een supersnelle oplader van BYD zelf die met twee kabels aangesloten wordt op een auto.

1.500-volt boordnet van BYD

BYD begint naar verluidt al dit jaar met de uitrol van het 1000 volt-boordnet in China en zou ook al werken aan een 1.500 volt-platform waarmee tot 600 kW te laden is. Hoeveel kW het 1000 volt-boordnet maximaal kan laden, is nog onduidelijk.