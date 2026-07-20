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Auw! Rolls-Royce van ruim 500.000 euro ontdekt hoe vervelend deze bewegende paaltjes zijn

Hoewel een Rolls-Royce Cullinan in Monaco ongeveer zo alledaags is als een Volkswagen Golf in de rest van de wereld, blijft het ook daar een pijnlijke aanblik wanneer de luxe-SUV schade oploopt.

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Zeker als dat op ietwat knullige wijze gebeurt. Het overkwam een Fransoos die met zijn Rolls-Royce Cullinan op het pleintje bij Casino de Monte-Carlo. Hij zag een paaltje over het hoofd.

Paaltjes niet goed te zien

Gênant? Zeker, maar het is ook gewoon een gevalletje stomme pech. Want dit zijn paaltjes van het verraderlijke soort. Paaltjes die in de grond kunnen zakken.

Op het moment dat de Rolls-Royce Cullinan aan komt rijden, zijn ze niet goed te zien. Vlak nadat de Fransman instuurt, bewegen ze plots omhoog. Degene achter de camera probeert hem nog te waarschuwen, maar dat mag niet meer baten.

Olielekkage

Met een akelig, duur klinkend gekraak rijdt de bestuurder van de Rolls-Royce Cullinan zijn bumper aan gort. Helaas blijft het niet bij een bumper, want al vrij gauw lekt er een grote hoeveelheid vloeistof uit de auto.

Er lijkt een oliekoeler of -leiding te zijn geraakt. Of het om motorolie of ATF-olie gaat, is niet helemaal zeker, maar duidelijk is dat deze SUV zo niet verder kan rijden.

Rolls-Royce Cullinan van ruim 500.000 euro

Wat gaat dit foutje kosten? Veel, gokken we. Deze faceliftversie (oeps, dat mogen we van Rolls-Royce niet zeggen) van de Cullinan kost in Nederland nog zonder opties al meer dan 500.000 euro.

Ook onderdeelprijzen voor dergelijke luxeauto’s zijn vele malen duurder dan bij een simpel Golfje. Zo’n reparatie zal al snel meer dan tienduizend euro kosten. Hopelijk heeft de Fransoos in het casino meer geluk gehad.