Auw! Supercar van onschatbare waarde crasht in Italë

Elk jaar houdt Pagani een rally in Italië. Een prachtig evenement waar alles meestal vlekkeloos verloopt. Helaas kunnen we dat van deze editie niet zeggen, want de auto van mister Pagani himself is gecrasht.

De auto in kwestie is een Zonda F Roadster, die in het bezit is van CEO (en oprichter) Horacio Pagani. Er zijn weinig details over het ongeluk bekend, maar getuigen hebben snel wat foto’s kunnen maken voordat de auto met een zwart doek bedekt werd. We weten ook niet wie er achter het stuur zat toen de crash gebeurde.

Crash van de Pagani

Op de foto’s kunnen we zien dat de witte Roadster met een kapotte achterkant tegen een stenen muur staat. Daarnaast valt op dat naast de Pagani een blauwe bestelbus staat waarvan de voorbumper eraf ligt. Die twee lijken elkaar te hebben geraakt.

Terug naar de gecrashte Pagani Zonda, want op de foto’s staat de achterwielophanging scheef. Verder ziet de voorkant er redelijk ongeschonden uit, behalve dat de motorkap onnatuurlijk openstaat. Alles bij elkaar duiden de beelden op serieuze schade. Het ziet er vooral erg duur uit.

De zeldzame Zonda

De gecrashte Pagani Zonda was als een van de slechts 25 F Roadster-modellen al heel bijzonder, maar deze is extra speciaal. Veel eigenaren gingen met hun Zonda terug naar Pagani voor een 760-kuur. Bij zo’n upgrade wordt het uiterlijk aangepast en het vermogen opgekrikt naar 760 pk. Bij deze auto is dat niet het gaval en dat maakt het bijzonder waardevol. Prijskaartjes van dergelijke auto’s overstijgen algauw de 10 miljoen euro.

Deze Pagani Zonda heeft daarnaast ook nog eens een bijzondere geschiedenis. De auto werd ooit gekocht door Benny Caiola, Pagani’s eerste klant en persoonlijke vriend van Horacio. Dit was ook de man die de Huayra BC zijn naam gaf. Nadat Caiola in 2010 overleed, kwam de bolide in het persoonlijke wagenpark van de Pagani-CEO terecht. We verwachten daarom dat er veel liefde in zijn restauratie gestoken zal worden.