Autovisie Garage: heel slecht nieuws voor de Nissan Skyline…

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Ik zou in deze update voorrekenen hoeveel geld inmiddels in de Nissan Skyline is verdampt. Bonnetjes klaar, rekenmachine opgeladen. Maar net toen ik dacht een punt te kunnen zetten achter die eindeloze uitgavenstroom, besloot de Nissan er een komma van te maken.

Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in.

Geniet van onbeperkt toegang tot alle artikelen én iedere twee weken het online magazine.

Vanaf € 7,92 € 4,99/maand