Coen Grutters
Coen Grutters Nieuws Vandaag
Leestijd: 2 minuten
PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Autovisie Garage: heel slecht nieuws voor de Nissan Skyline…

Nissan Skyline Autovisie
(Afbeelding: Coen Grutters)

Ik zou in deze update voorrekenen hoeveel geld inmiddels in de Nissan Skyline is verdampt. Bonnetjes klaar, rekenmachine opgeladen. Maar net toen ik dacht een punt te kunnen zetten achter die eindeloze uitgavenstroom, besloot de Nissan er een komma van te maken.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.