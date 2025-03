Deel dit: Share App Mail Tweet

Autoverzekering veel duurder: dit gebeurt er de komende jaren

Wellicht heb je het gemerkt: de premies voor autoverzekeringen zijn de afgelopen jaren fors gestegen, terwijl het aantal verkeersongevallen juist is gedaald. Waarom betaal je meer en wat kun je de komende jaren verwachten?

De afgelopen twee jaar is het aantal verkeersongevallen met ruim 3.500 gedaald. Dat is goed nieuws, maar toch werd de gemiddelde autoverzekering 252 euro per jaar duurder. Dat blijkt uit berekeningen van vergelijkingssite Independer.

Autoverzekering veel duurder

Jouw autoverzekering is ondanks de afname in ongelukken gestegen. Dit is te wijten aan het feit dat auto’s vandaag de dag veel complexer zijn. Dankzij camera’s, sensoren en geavanceerde rijhulpsystemen lopen de herstelkosten flink op in vergelijking met oudere auto’s.

Jaar Gem. jaarpremie WA Gem. jaarpremie beperkt casco (WA+) Gem. jaarpremie volledig casco (All Risk) 2022 € 832,00 € 837,00 € 991,00 2023 € 968,00 € 946,00 € 1.110,00 2024 € 1.054,00 € 1.072,00 € 1.280,00

De prijzen stijgen door, en volgens Independer ben je dit jaar nóg meer kwijt. In 2024 wordt gemiddeld al 1.149 euro per jaar voor een autoverzekering betaald en dat bedrag zal naar verwachting verder stijgen. In sommige gemeentes betaal je trouwens fors meer dan in andere.

Enkel als het aantal verkeersongevallen fors afneemt en de kosten voor schadeherstel stabiel blijven of zelfs lager worden, dan zullen de premies weer dalen. Kortom: allemaal extra voorzichtig rijden!