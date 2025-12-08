Deel dit: Share App Mail Tweet

Autoverzekering 252 euro duurder, maar toch kiezen veel minder Nederlanders voor een WA-verzekering

In Nederland is het verplicht om je auto WA te verzekeren. Dit betekent dat enkel schade aan anderen gedekt wordt. Deze vereiste autoverzekering wordt steeds minder vaak gekozen, terwijl premies stijgen.

Dit blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. Waar in 2015 de helft van de autobezitters een WA-verzekering afsloot, is dat tien jaar later nog maar dertig procent. De premie is gemiddeld 252 euro gestegen.

Nederlanders kiezen niet voor goedkoopste autoverzekering

Volgens Independer heeft dit niet enkel te maken met het feit dat reparatiekosten zijn toegenomen door complexere auto’s – en de angst dat reparatiekosten voor simpele schades al fors kunnen zijn. Zo zegt verzekeringsexpert Michel Ypma dat het ook te maken heeft met de prijzen van de verzekeringen.

Het prijsverschil tussen WA en WA+ wordt de afgelopen jaren steeds kleiner. Ypma zegt: “In 2015 was een WA+-verzekering gemiddeld tien procent duurder dan WA. Maar afgelopen jaar was dat nog maar twee procent. In praktijk gaat dat doorgaans om een paar euro per maand. En als je voor een habbekrats een veel uitgebreidere dekking kunt krijgen, dan is het logisch dat we zien dat het aandeel WA+ de afgelopen jaren toenam.”

WA niet altijd het goedkoopst

Wat nog meer opvalt aan de prijzen van autoverzekeringen, is dat WA+ soms goedkoper is dan WA. Uit eerder onderzoek van Independer blijkt dat jongeren met een WA+-verzekering gemiddeld 13 procent goedkoper uit zijn. Ben je een 65-plusser, dan betaal je gemiddeld 22 procent minder voor een WA+-verzekering in vergelijking met WA.

Verschillende autoverzekeringen WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)

Vergoedt alleen de schade die jij met jouw auto bij anderen veroorzaakt. Je eigen auto krijgt geen vergoeding. WA+ (Beperkt Casco)

Alles van WA+-dekking voor schade aan je eigen auto door externe oorzaken zoals diefstal, inbraak, brand, storm, ruit- en hagelschade. Geen dekking voor schade die je zelf veroorzaakt tijdens het rijden. Allrisk (Volledig Casco)

De meest complete dekking: alles van WA+, én ook schade aan je eigen auto door eigen schuld, parkeerschades, vandalisme en botsingen.

Volgens Ypma heeft dit mogelijk te maken met het feit dat jongeren en ouderen met een WA+-verzekering vaker een nieuwe, goed onderhouden auto rijden. Dit verkleint de kans op grote schades, waardoor de autoverzekering goedkoper wordt.

Voor je dus een autoverzekering afsluit, check goed welke het goedkoopst is. De verzekering die het minst dekt, heeft dus niet altijd de laagste premie.